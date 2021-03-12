名醫狂收信「靠30萬發大財」　超瞎密技曝光！網笑爛：空污吸太多

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

對於台灣空污問題相當關心的胸腔重症醫師蘇一峰，經常在臉書分享相關資訊，不過今天他苦笑發文，表示有位民眾不斷寄信給他，聲稱要教他致富的方法。書信內容曝光後，讓網友們笑噴又傻眼，直呼「原來現在詐騙都不用動腦子的。」

蘇一峰在臉書無奈提到，「有一位自稱高雄市民鍥而不捨，不斷寄信給我，要教我發大財的方法，只要我肯拿出30萬，就能得到他的財富秘訣！」

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該位市民在信上寫道，「我願意教你增強政治智慧和企業家智慧的方法，但你必須先匯給我30萬元的回饋金，錢請匯入我的XX銀行帳戶，絕對不可反悔，要求退費，你可教你的親人，但不可教別人，否則告你侵害智慧財產權。錢我一收到，就會立刻告訴你方法。」

▲詐騙信內容讓他哭笑不得。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

最後，對方還正能量地表示，「數10年後的台灣，將充滿事業相當成功的人，台灣將成為世界的中心，這是可以預期的。祝您事業飛黃騰達。」

超瞎內容讓眾網友看傻眼，不禁吐槽「空污吸太多的結果」、「匯個10塊錢，去通報被詐騙，鎖警示帳戶XD」、「少年你骨骼精奇，這本如來神掌便宜賣你」、「這種可以轉到敝科啦」、「我也收到了！丟到垃圾桶吧」。