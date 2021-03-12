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小小兵內輪差初體驗！200國小師生攻佔監理站　交通安全向下紮根

▲桃園監理站辦理「大型車視野死角與內輪差」交通安全教育。（圖／桃園監理站提供）

▲桃園監理站辦理「大型車視野死角與內輪差」交通安全教育。（圖／桃園監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為加深校園學生對大型車視野死角與內輪差之觀念，公路總局桃園監理站結合桃園教育局及交通警察大隊跨機關合作，於9、10及12日邀請八德區茄苳國小、大園區菓林國小師生約200人，在監理站考驗場辦理「大型車視野死角與內輪差」向下紮根交通安全教育，期透過互動體驗活動，幫助國小生加強道路交通安全觀念，教導他們自我保護的能力。

▲桃園監理站辦理「大型車視野死角與內輪差」交通安全教育。（圖／桃園監理站提供）

▲同學，視野死角及內輪差你看見了嗎？（圖／桃園監理站提供）

桃園監理站黃成民站長表示，學生於上下課放學或課後行走在道路上或騎乘腳踏車時，在缺乏避讓大型車觀念下，常於道路嬉戲忽略道路上大型車靠近及察覺危險性，以為大型車駕駛在路上應該看得到自己，因而失去對大型車的警覺心，實際上大型車轉彎時會產生內輪差及視野死角相較特別多、煞車距離較長等特性，一不小心可能就進入危險範圍內，因而發生重大交通事故。

另外，活動現場並舉辦有獎徵答活動，加深學生對「大型車視野死角及內輪差」的防禦及保持安全距離觀念，提醒學生在道路上行走或騎乘腳踏車時，看見大型車要保持安全距離，絕對不要靠近大型車輛，因為大型車前後左右方向都有駕駛看不到的區域，這些都是危險區域，透過活動向下紮根交通安全教育，加深學生對於遠離大型車的觀念，提高學生對大型車的注意力和警覺心。

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