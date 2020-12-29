砂石車先左切再右轉　騎士煞不住擦撞噴飛！等紅燈機車也遭殃

記者陳以昇／新北報導

新北市一部砂石車在右轉時，一部機車疑車速過快煞車不及，雙方發生擦撞，機車噴飛後，波及停等紅燈的另一名機車騎士，造成2騎士分別受到臉部撕裂傷及四肢擦挫傷，幸好送醫沒有生命危險，詳細肇事原因待警方調查。

▲砂石車因內輪差，打方向燈後先左切再右轉。（圖／記者陳以昇翻攝）

27日上午11時許，53歲余姓男子駕駛砂石車，行駛在新北市新莊區新北大道往桃園方向，在行經化成路打方向燈後要右轉，由於砂石車體長有內輪差，右轉需要更大角度，余姓司機原先在外側車道，先往左開再右轉進入化成路，此時突然發生事故。

▼歐姓機車騎士跟在砂石車後頭 。（圖／記者陳以昇翻攝）

21歲歐姓男子騎乘機車同方向疾駛而來，疑似判斷以為砂石車打右轉方向燈，又切至中間車道要直行，卻被突如其來的右轉嚇到，煞車不及，撞擊砂石車右前車頭，人車噴飛在地上滑行，車體又波及在化成路停等紅燈的31歲林姓機車騎士及28歲王姓女乘客。

整起車禍造成歐男臉部撕裂傷、四肢擦挫傷，停等紅燈的林男四肢擦挫傷，王女則沒有受傷，經送往台北馬偕醫院救治無大礙。經酒測均無酒駕行為，詳細肇事原因及責任待警方調查釐清。

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▼歐姓騎士人車噴飛後波及停等紅燈的另一名機車騎士 。（圖／記者陳以昇翻攝）