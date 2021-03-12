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帛琉學生初體驗！開南大學植樹：吉野櫻＋杜鵑花　種下幸福奔放

▲開南大學植樹活動帛琉留學生開心體驗。（圖／開南提供）

▲開南大學植樹活動。（圖／開南提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今(12)日是一年一度的植樹節，開南大學舉辦「守護開南，種下幸福未來」植樹活動，此次植樹活動有別以往，學校邀請外國籍IHP國際榮譽學程的帛琉籍學生參與，希望這些外國同學能一起體驗台灣的植樹節文化，在植樹節一起種下世界一家親樹木，為守護環境盡一份心力，為在開大的留學生活增加精采的回憶。

▲開南大學植樹活動帛琉留學生開心體驗。（圖／開南提供）

▲帛琉留學生開心體驗植樹活動。（圖／開南提供）

帛琉籍留學生Kenley K. Rudimch-Kenneth表示在帛琉沒有植樹節，在瞭解植樹節的文化意義後覺得能夠參與這次學校舉辦了植樹活動，覺得很有意義，能夠受到學校的邀請做為境外生的代表參加活動感到高興，因此於今日植樹節在開南校園裡種下3棵希望的樹，彷彿他們也在臺灣也種下了對美好未來的根。

▲開南大學植樹活動帛琉留學生開心體驗。（圖／開南提供）

▲開南大學植樹活動。（圖／開南提供）

此次植樹活動，師長們種植的樹種為吉野櫻，春天盛開的美麗櫻花代表生命、幸福、熱烈與希望，代表著對開大未來發展的期望，祈願所有開南同學如這排櫻樹「堅忍不拔，正直堅守」，同時也象徵著開南大學對日本姐妹校學術交流的豐碩成果。

同學們種植的樹種為同樣在春天盛開的杜鵑花，杜鵑花的花語為永遠屬於你、奔放及忠誠，期許開大學子校園生活如杜鵑般繁榮，在陽光公園步道盛開的杜鵑花能喚起畢業生對校園生活的懷念，也期望學弟妹未來能持續維護及照顧，將屬於每系所種植的杜鵑花傳承下去。

開南大學董事長葉哲正、副董事長顏志光及林玥秀校長等師長，相當重視打造校園自然環境，配合政府節能政策，推動綠色校園環境，將綠化教育融入生活，落實環境教育，同時也希望能提供師生更舒適的美麗校園，落實大學社會責任，培養新世代人才對綠化校園的理解、回應與採取實踐行動能力。

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