開南大學校長林玥秀接任　挑戰打造成台灣版近畿大學

▲林玥秀接任開南大學校長。（圖／開南大學提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園私立開南大學將於27日舉行新任校長交接布達典禮，由國立高雄餐旅大學前校長林玥秀博士接任，林玥秀將是桃園市公私立大學、也是該校首位女校長，挑戰將開南大學打造成台灣版的近畿大學。因疫情嚴峻，校方首度採線上直播，落實防疫。

林玥秀曾任國立高雄餐旅大學校長、台灣觀光學院教務長、東華大學及文化大學任職，過去更曾在喜來登、墾丁凱撒等頂級觀光大飯店服務，同時兼具學術專長及實務經驗，而從事教育工作以來，除不斷深化產學合作，讓學術更貼近實務之外，更致力於拓展學子的國際觀，以「立足台灣放眼世界」期許之。

林玥秀表示，去年甫卸下教職時，原本是希望能多陪伴家人，並逐步實行人生的一些規劃，然而卻在一場因緣際會的餐敘中，與開南大學的創辦人林清波先生，談及共同閱讀過的”進擊的大學”一書，該書主要是敘述日本近畿大學在面臨少子化及傳統名校迷思等種種挑戰之下，如何靠著創新的思維與精彩的公關廣告華麗翻身，從2014年開始連續5年報考人數都超越東大，成為日本第一的過程。

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因兩人教育理念相近，林玥秀受林創辦人力邀出任開南大學校長職務，並感謝林創辦人、梁榮輝校長以及歷任校長們的努力，將開南大學打造成一所充滿潛力與活力的學校，未來也將會貢獻過去在產、官、學三界所累積的實務經驗，加強學術研究能量並深化產學合作，挑戰將開南大學打造成台灣版的近畿大學。

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