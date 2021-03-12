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喪事白包收到「詭異斷頭千鈔」傻住了　網怒：下地獄...結局揭曉

▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友這陣子家裡辦喪事，事後他們清點白包時，赫然發現有張詭異千鈔，被人為裁切剩不到4分之3。雖然對方用意不明，但大票網友全被惹怒，直呼「家裡辦喪事已經很難受了，還有這麼惡質的親戚，真的是會下地獄。」

女網友在dcard提到，「最近家裡剛辦完喪事，總結算錢的時候發現了這個，因為沒有寫名字，所以也不知道是哪一家的親戚或者朋友，不知道還能不能拿去銀行換鈔。」

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從畫面中可見，這張千元鈔票被截斷超過4分之1，且切口處相當平整，感覺像刻意為之。對此，網友們紛紛怒回，「這親戚有點過分欸」、「蠻沒水準的」、「這已經是毀損國幣了吧」、「很夭壽欸」、「可能快死了留一半送自己吧」。

▲喪事白包收到「詭異斷頭千鈔」傻住了　網怒：下地獄...結局揭曉。（圖／翻攝自dcard）

▲千鈔被截斷。（圖／翻攝自dcard）

還有碰到類似情況的網友指出，「太扯了，真的不知道在想什麼？我前年因為大舅去世，還收到最早以前的50元紙鈔，只有一張50元紙鈔喔，拿去台銀換也是給我50硬幣，只能說什麼人都有吧！」。事後，原po也現身表示，「有到台灣銀行去做兌換了，換到500元。」

值得一提的是，若鈔票破損，但剩餘部分有4分之3以上者，或簽章、號碼、文字或花紋可辨認，便能全額收兌；若界在2分之1以上，未達4分之3，則照半額收兌；但如果鈔券剩餘面積不足2分之1，或是過於細碎難拼湊成張的情況，則不予兌換。

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