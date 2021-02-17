「長輩不在，家人感情也飄散？」他曝過年感觸　吸網一片共鳴：是

▲原PO說，爺爺奶奶過世後，家人親戚感覺只是形式上一起過節。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「很認真覺得，長輩在世的時候，都覺得什麼感情不好都不會發生，只要長輩不在後，大家都自掃門前雪了……。」一位男網友日前在《Dcard》發文「是不是長輩不在了，家人的感情就隨之飄散了？」說他們家本來是大家庭，但5年前爺爺奶奶相繼過世後，家人親戚感覺只為了形式過節才聚在一起，不禁有所感嘆。

這位男網友文中表示，說他家裡是大家庭，叔叔伯伯都只住在隔壁，因為當初奶奶為了讓大家能互相照應，就蓋了4棟相連的透天。但自從5年前，爺爺奶奶相繼過世後，原PO就越來越覺得，家人親戚都只是形式聚在一起過年過節，其實感情很薄弱，「平常時候，根本不會互相有交集更不會有互相分享串門子的情景發生。」

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他也說自己很懷念以前過年吃年夜飯，不僅滿桌子菜，客廳也坐得滿滿的都是人，「現在提早叫好年夜飯，下午拜拜，晚上根本沒加熱就接著吃，飯桌上只有湯匙筷子的聲音，每個人到最後都是自顧自的吃飽……」最後感嘆「認真覺得，長輩在世的時候，都覺得什麼感情不好都不會發生，只要長輩不在後，大家都自掃門前雪了……」。

▲過年期間，許多自家人會聚在一起打牌聊天。（示意圖／Pixabay）

貼文一出，許多人也很有感，「我家也是，3棟透天客廳還相通呢！長輩不在也是原因之一，相處多少都會有摩擦，年紀大又拉不下臉和好，久而久之」、「真的是這樣沒錯……爺爺奶奶還在時大家都和樂融融；離開以後，為了遺產都不相往來了」、「父母在時是兄弟，父母不在是親戚」、「這篇文真的好有感觸嗚嗚！」

不過也有人表示，「你要不要問一下你媽媽，她們終於不用煮菜、洗碗，省了很多事，雖然你沒有年味，但嬸嬸們煮了好幾年終於解脫了，男生的你都不知道」、「從小到大每到過年我媽從除夕忙到初三，每天都弄滿桌菜，甚至開兩三桌都是我們家煮，這幾年親戚有嫌隙，不一起過年我媽倒輕鬆多了」、「那是因為忙的不是我們啊！小孩就負責吃跟玩，頂多幫忙端端菜整理一下。上一代，尤其女生每到過年壓力都很大，好都是表面上好而已啦！」