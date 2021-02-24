送手做年糕回娘家！媽私下曝「女兒犯了大忌」　網驚：第一次聽到

▲人妻手做年糕送回娘家，竟誤犯禁忌。（圖／翻攝自爆廢1公社）



記者黃可昀／綜合報導

台灣人每次拜訪親友，送禮都要精挑細選，因為一個不小心有可能觸犯習俗禁忌。一名人妻今年過年和婆婆手做「黑糖年糕」，分送給親友也帶了不少回娘家，結果媽媽昨天才私下跟她說，「嫁出去的女兒，不能分享自己做的年糕回娘家」，非常觸霉頭，是送禮大忌！

年糕是過年時餐桌上常見的一道菜，有「步步高升」的吉祥寓意。原PO在臉書社團「爆廢1公社」表示，她過年和婆婆做了一些手工年糕，也送一些回娘家分享喜氣，當時媽媽開心地收下，但昨天才私底下偷偷告訴她，其實「家有白事，出嫁女兒才會送年糕回娘家」，後來這項習俗就衍伸到大多數人，送禮都會避開甜口味的年糕，以免被對方誤會自己在暗喻不好的事。

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後來原PO也跟媽媽收了10元來破俗，雖然他們家都很愛吃年糕，但沒想到竟然還有這項禁忌，過年時自己吃代表喜氣，送回娘家卻變成觸霉頭，「我被這習俗惹得滿想翻桌了！」

▲網友認為不必太過迷信。（圖／翻攝自爆廢1公社）



底下留言不少人直呼長知識，以前都沒聽說過這習俗，「沒聽過，有做過年糕回娘家」、「第一次聽到」、「台灣人禁忌超多」、「沒聽過耶，可是過年要拜拜的年糕也是出嫁的姐姐買的呀」、「送個年糕...原來這麼多規矩。」但也有些人聽過老一輩叮囑，「有～我媽有說過，沒有人在送甜糕的」、「年糕、肉粽，這兩樣東西是在對方家裡有喪事時，須由外戚送禮給喪家。」