1000倍放大千鈔「玉山灑滿神秘密碼」　4千人驚呆：印假鈔不容易啊

▲「千元鈔」處處都是細節，讓人嘖嘖稱奇！（圖／黃姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

大家拿拿鈔票時，除了會確認防偽變色油墨，是否還會注意其他細節呢？一名超狂老爸買顯微鏡給兒子，某天突發奇想，放大千鈔上的圖案，結果玉山上「灑滿神秘密碼」，引發網友驚呆回應，「印假鈔不容易啊！」

一名黃姓男網友在臉書《爆廢公社二館》靠著1000倍電子顯微鏡，揭開「千元鈔」底下的神秘面紗，首先正面部分，左上角的1000元數字裡頭，是由N個的「1000」所組成。

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尤其中央印製廠下方的漸層線條也另有玄機，「是用REPUBLIC OF CHINA組成的耶！」至於背面的玉山主峰，也暗藏超狂細節，微小黑粗線之間「灑滿了1000」，讓原PO直呼很驚艷。

原PO向《ETtoday新聞雲》透露，其實這台電子顯微鏡是買給讀小一兒子的玩具，「想讓他觀察周遭東西的細微處」，而日前孩子手被鐵削刺傷，才想出拿來放大看傷口，包紮完畢後，原PO頓時心血來潮，掏出口袋鈔票，沒想到讓他大開眼界。

▲玉山灑滿1000數字，超酷！（圖／黃姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



不僅如此，原PO也好奇拿出「100元美鈔」探索一番，發現富蘭克林的領子上，竟有一條有神祕曲線，上頭寫著「THE UNITED STATES OF AMERICA」，意即美利堅合眾國。

照片曝光後，掀起4千多名網友朝聖，紛紛笑虧「我只能看國父100元」、「還有一支望遠鏡」、「蘋果XR放大，也看得到一點點，不過看不到玉山上面的1000」、「讓我想到國家寶藏」、「好有研究精神」、「想看2000元的」、「要印假鈔不容易啊」。

▲富蘭克林的領子上有特殊字樣！（圖／黃姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



有趣的是，本站曾報導《1000元鈔上有望遠鏡！2枚隱藏防偽符號「連收銀員也不知」 500元鈔也有》，有網友也發現1000元大鈔上，隱藏2個平常看不到的防偽符號，，除了肉眼可見的4位小朋友外，在最右邊小孩旁還有一隻相當明顯的天文望遠鏡，且這些防偽設計，就連常在收錢的收銀員也不知道。

根據中央銀行網站指出，現行的新台幣鈔券防偽設計有：凹版印紋、水印、變色油墨、窗式安全線、隱藏字、光影變化箔膜、金屬油墨等，並以「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」等簡單口訣介紹辨識方法。