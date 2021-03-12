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Netflix擬禁共享帳號！　網哀嚎「查戶口」...官網早藏玄機

記者陳致平／台北報導

串流平台Netflix近日在某些地區進行新型態的測試功能，研擬要禁止用戶與其他人共享帳號，防止多人使用同一組帳號密碼從不同裝置登入，訂閱者必須和帳號擁有者居住在同一個屋簷下、使用同一組IP才得以認證成功，這可能讓某部分觀眾越來越難和他人共享帳戶。消息一出震驚不少使用者，有網友反映，「蝦咪阿，這實施應該一堆人退訂」、「不能再當寄生蟲了嗎」、「一句話：養套殺」。

▲Netflix服務範圍超過130個國家。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲Netflix研擬要禁止用戶與其他人共享帳號。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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有國外網友抱怨，自己透過Netflix登入帳號時，頻頻彈跳出的警示視窗影響觀賞體驗和流暢度，通知內容如下為「如果您不與帳號擁有者同住，需要購買自己的帳號才能收看，然後要求以簡訊、手機號碼或是電子郵件等選項，已取得驗證碼，確認自己和帳號擁有這確實是同住、彼此是共享同一帳號」。

由於不少使用者都習慣購買單一帳號，無償和親友共享，或是透過多人合資共用帳號，此種作法已行之有年，因此對Netflix新推出的作法感到十分緊張。網友在臉書相關社團中哀嚎聲一片，引發諸多抱怨。

有人表示，「難道沒跟家人同住就不算家庭成員嗎」、「當初不是還以共享當成優點宣傳嗎」、「買家庭帳號要看戶口名簿嗎、要不要順便上傳個戶籍謄本」、「故意放聲量出來測風向」。另外，還有網友指出，「條約中載明較高階的方案，可提供4個螢幕同時觀賞， 限定IP根本沒意義」、「剛好換別的平台」、「沒關係，Disney+跟HBO要進場了」

▲▼ 。（圖／翻攝自Netflix）

▲訂閱方案中註明僅限同住的人使用帳號。（圖／翻攝Netflix）

其實在平台使用條款中就清楚寫明，「登入 Netflix 帳戶，就能使用您的個人電腦，或是提供 Netflix App 的任何可上網行動裝置，包括智慧型電視、智慧型手機、平板電腦、串流媒體播放器和遊戲機」，同時也備註帳號「不得與非同住人士分享」。

對此，Netflix發言人回應，Netflix長久以來致力於打擊非法用戶，近期做的這項用戶認證測試，目的是確保帳戶安全性，確認每一位使用者都已獲得訂閱者的授權，才予以使用，現階段還未確定是否要將這項認證測試推廣至各個區域。此外，不在測試範圍內的用戶，則不會收到相關提醒通知。

▼Netflix。（圖／路透）

▲▼Netflix。（圖／路透）

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