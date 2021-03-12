江啟臣駁斥「江韓對決」民調：黨內不可能做黨主席調查

▲韓國瑜、朱立倫、趙少康、江啟臣。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨內流傳一份民調，指出黨主席江啟臣為下屆黨主席可能人選中，支持度最高，江啟臣12日正面駁斥，他強調，黨內不可能做黨主席民調，絕對不會做這種事情，希望有心人士不要挑撥。

有媒體掌握到一份來自國民黨內部民調，內文提到現任黨主席江啟臣無論對上國民黨前主席朱立倫、中廣董事長趙少康或高雄前市長韓國瑜，都能順利連任。

據報導，在這份民調中「江趙對決」下，江啟臣的黨員支持度最高達45.8％、趙少康為32.1％；若改為「江朱對決」，江的支持度也高居不墜維持在44.7％，大勝朱立倫的支持度30.6％。若趙少康及朱立倫等人不選，在「江韓對決」下，江的支持度雖小跌至40.3％，但仍勝過韓國瑜的支持度37.2%。

不過，這個消息一出後，立即引來黨內人士批評，民調若屬實且為黨中央流出，已違反選務中立，直批黨中央怎能容許這種做黨主席選舉的民調，要求嚴查。

對此，江啟臣上午出席孫中山逝世96周年紀念日時回應，現在民調太多了，他連看都不看，他最重要的是把工作做好，其他的都尊重大家的意見。

至於這份民調，江啟臣說，黨內不可能做黨主席的民調，黨務中立是最基本的，如果黨中央做這樣的事就是公器私用，不會也不可能做這樣的事，盼有心人士不要分化、挑撥。

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