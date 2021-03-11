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偶像劇網紅瞞男友援交「1次35萬元」　籌父醫藥費遭富商騙走肉身

楊震豪曬出一疊現金假扮富豪，在社群軟體亂槍打鳥，騙網紅性交易。示意圖。（本刊資料照）

圖、文／鏡週刊

本刊去年報導新北市送貨員楊震豪，在IG隨機私訊網美、直播主，佯稱是香港富商開高價包養，讓受害者出面指證。台北地檢署先前陸續查出有6名女子受騙，但日前又發現一名曾在偶像劇演出的網紅，因為籌父親醫藥費遭騙，對此，檢察官今（11日）追加起訴楊男詐欺等罪，累計至今已知7女受害。

遭楊震豪誆騙受害者再增加，一名曾在偶像劇演出過的網紅，指控為幫父親籌措醫藥費，瞞著男友答應楊震豪「上床35萬元」，事後楊男傳假匯款證明，聲稱不小心多匯款，約網紅房間見面做完後、再收回差額，怎料，網紅信以為真，性交易後還給楊男差額3萬多元，才發現被騙。

據了解，現年36歲的楊震豪日前已被通緝到案，過去曾被控性侵紀錄，因入監服刑中，但害者者疑擔心援交行為被發現，未出庭指證，因獲得不起訴。直到楊男某次皮夾遺失被送至警局，警方發現皮夾內有多張他人信用卡，讓檢察官蕭永昌察覺不對勁，因此追出楊男騙財騙色內幕。

檢方先前起訴楊男於2019年，在IG開設多個帳號，以香港富商、色情仲介等多種身分，隨機匡騙網美、直播主，表示願意以10萬到70萬元不等金額包養。楊男到案聲稱性功能障礙，僅是好奇被害人是不是真的會為錢援交，開房都是純聊天並非真的性交，5名直播主受害者直到檢警陸續傳喚到案，才敢說出受騙經過，因此將楊男依詐欺等罪起訴。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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