妙齡女接「郵局客服」來電慌了　警霸氣接過來講：我是警察...

▲女子險些上詐騙老梗的當，所幸員警巡邏經過發現勸說才沒有被騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄前鎮警分局一心路派出所警員日前在夜間巡邏時，經過光華二路與汕頭街口的郵局提款機前，發現一名年輕女子神色慌張地在講手機，員警覺得可疑立刻上前關心，詢問她是否需要協助，這名鍾姓女子表示接獲新北市汐止區的建成路郵局客服來電，因為先前網路購物匯款不慎操作成分期付款，員警一聽立刻霸氣接過鍾女手上的電話並向對方表明是警察，隨後向女子解釋這是老套的詐騙手法。

警方表示，事發當天在郵局提款機前面，看到神色慌張的鍾女邊講電話邊準備操作提款機，且神色顯得很慌張，員警直覺有異上前關心，果然發現鍾女通話的對象有異，不僅操著大陸口音，還裝作中華郵政客服人員線上通話指示她：「要解除分期需要到ATM操作才能解除該筆錯誤分期付款設定。」警方霸氣的接過電話後立刻表明身份，電話掛掉後，隨即安撫鍾女情緒。

▲女子險些上詐騙老梗的當，所幸員警巡邏經過發現勸說才沒有被騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

員警並向她宣導中華郵政客服人員不會主動來電教民眾操作ATM解除分期付款，請鍾女確認匯款沒有匯出及無財產損失，詳細解說此為標準詐騙手法，勸阻切勿聽信！所幸來得及成功阻止詐騙，鍾女事後表示還好員警及時出現，主動關懷成功阻止她被詐騙，非常感激。

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