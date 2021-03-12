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誰能推翻武則天？大唐第一國師答「5隻猴子」　預言竟成真了

▲▼ 武則天,武媚娘。（圖／翻攝自微博）

▲武則天一步步登上帝位，可以說是前無古人後無來者。（圖／翻攝自微博） 

大陸中心／綜合報導

在古代封建社會，武則天步步為營最終成功登上帝位，成為中國歷史上唯一一位女皇帝。曾有大臣問唐朝國師袁天罡，誰會推翻女帝？對此袁天罡回答道，「五隻猴子。」

袁天罡是唐朝易學大師，相傳他懂得「風鑒」，即憑風聲風向，可斷吉凶，又精通面相、大六壬神數及五行等。最為人熟知的一件事，就是他曾為繈褓中男裝打扮的武則天相面，當時他說「必若是女，實不可窺測，後當為天下之主矣」。

袁天罡寫過一本非常著名的預言書《推背圖》，裡面準確的預言了以後會發生的重大事情。武則天最終也確實順利登基，自立為武周皇帝，面對當時「女子當政為大忌」的封建社會，她實行鐵血統治，令不滿的大臣不得不臣服。

當時有大臣問袁天罡，將來誰能把武則天推翻？他回答說，「五隻猴子。」大臣們不解，袁天罡笑說天機不可洩露，到時候諸位自然知曉。

▲▼ 武則天,武媚娘。（圖／翻攝自微博）

▲武則天晚年沉湎享樂，十分寵幸張易之、張昌宗兄弟。（圖／翻攝自微博）

武則天晚年沉湎享樂，十分寵幸張易之、張昌宗兄弟，由於與外界聯絡減少，她逐漸失去了對朝政的控制，而這兩兄弟不甘於男寵的地位，開始插手朝政，他們的介入讓武則天母子、君臣關係更為緊張，武周政權也開始陷入動盪、人心不穩。

神龍元年（705年）正月，武則天病篤臥床不起，只有寵臣張易之、張昌宗兄弟侍側。宰相張柬之、崔玄暐與大臣敬暉、桓彥範、袁恕己等，佯稱張易之、張昌宗兄弟謀反，於是發動兵變，率禁軍500餘人，衝入宮中，殺死二張兄弟，隨即包圍武則天寢宮，要求武則天退位，史稱「神龍政變」。

原來袁天罡當初說的「五隻猴子」指的就是他們5人，而「猴」通「侯」，這5個人都有侯爵的身份，因此是「5隻猴子」。

「神龍政變」發生後，武氏被迫禪讓帝位予兒子李顯，是為唐中宗，遷居上陽宮。神龍元年11月16日（705年12月16日），武曌崩逝於洛陽上陽宮仙居殿內，享壽81歲，在位時間共14年4個月又5天。

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