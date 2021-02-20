首次侍寢唐太宗！武則天就創下「驚人紀錄」　千古無人能破

▲女星范冰冰曾接演《武則天》女主角。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

在女子地位低下的封建社會，武則天能登上皇帝寶座，除了擁有非常人能及的政治手腕外，還要剛強果敢。實際上，武則天首次侍寢唐太宗李世民時，就創下了歷史紀錄，至今都沒人能打破。

武則天因容貌出色，14歲那年被招進宮中，但當時宮中美女如雲，她並不受李世民的待見，如此境遇下，要想翻身就得靠心機，於是她每天都在李世民去御花園的路上等。

有一天，武則天在李世民去御花園路上的石階上閉目休息，突然聽到有腳步聲走了過來，這時她卻一動不動的閉著眼，隨後腳步終於停在她身邊，武則天感覺有人把自己抱了起來，睜開眼睛一看，已經在李世民的懷裡。

▲ 武則天首次侍寢就破了歷史記錄 。（圖／翻攝自微博）

再一次侍寢時，唐太宗一看見武則天非常心動，立刻抱住對方，就在這時，突然一道驚雷劈到了宮殿的屋脊之上，把兩人都嚇了一跳。

武則天受到驚嚇後立刻跳了起來，離開唐太宗懷中，這還了得，李世民正要發作，突然一個書櫃倒了下來，武則天第一反應就是保護皇上，將其護在自己身後。

這個舉動讓李世民十分感動，隨後下旨封武則天為武才人。武則天因此成為首個還沒有侍寢，便被李世民封為才人的女子，也創造了紀錄，歷代王朝無人打破。