全球瘋打疫苗　印度神童預言警告：帶來的問題會比解決掉的更多

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記者張靖榕／綜合外電報導

印度神童阿南德（Abhigya Anand）因預言新冠疫情的發生而引起全球關注，今年他在臉書發布的新預言之一，便指出被人類視為救星的疫苗的誕生，並不會解決問題，反而衍生出更多新的問題。

14歲的阿南德在臉書貼出長達24分鐘的影片，指出疫苗在2019年9月就已被人為製造出來，直到11月初便出現零號病患，接著不停演化的病毒變得更具傳染性和毒性。

▲阿南德的預言有人相信，也飽受批評。（圖／翻攝自YouTube@Conscience）

在未清楚疫情起源的情況下，疫苗竟然搶先問世，這對阿南德來說是不祥的發展，他認為疫苗帶來的問題會遠多於其解決的問題，而且從來就不是解決問題的方法。此外他更表示疫苗成分究竟為何鮮有人知，其實在製作過程中更傷害了牛隻，讓信仰印度教的他警告這會帶來更多問題。

阿南德認為全球復甦時間最快須等到今年11月，明年才會繼續加快復甦腳步，而未來人們更注重雲端儲存技術和永續發展，5G技術將是關鍵。

阿南德的預言只是眾多預言的其中一支，也有不少人打著阿南德的名號散布自己的預言；然而儘管阿南德曾「料中」新冠疫情，但在此之前和之後的預言，多數仍是「空包彈」，因此也引起專家和不少網友的質疑，認為他只是講一長串模稜兩可、模糊不清的話，讓人以為他的占星術很專業。