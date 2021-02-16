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2021全球預言公開！疫情難平「2病毒」又來襲　「6星連珠」災難多

▲▼2021全球預言大公開。（組圖／翻攝自Facebook、推特）

▲大部分預言家不認為疫情能在2021年平復。（組圖／翻攝自Facebook、推特）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫情延燒逾1年仍嚴峻，人們急於知道生活何時才能走出新冠陰霾，在開春之際，《ETtoday新聞雲》整理出全球各大預言家對2021年的看法如何。

一、印度神童阿南德

精準預言新冠肺炎疫情而爆紅的印度14歲少年阿南德（Abhigya Anand）預測，2021年會出現「6星連珠」的奇異天象，在2月10日這天也會發生震驚全球的大事，造成許多人恐慌。不過，阿南德的預言也並非完全準確，因為他預言的日期距今已近一周，卻好像沒有大事發生，因此外界質疑，他的預言是否再次落空。

粉絲們注意安全。除夕前後三天，看看有何重大消息出現。

Posted by 塔羅牌老師艾菲爾 on Sunday, January 24, 2021

二、塔羅牌老師艾菲爾

塔羅牌老師艾菲爾1月24日在粉專po文，「粉絲們注意安全。除夕前後三天，看看有何重大消息出現」，並進一步指出，「除夕前後三天。天相會出現六星連珠。如果這三天世界各地都漸趨平穩、平安、平靜，那今年應該是一個太平年。如果這三天出現更重大、危急、危險的事情，那這件事情會成功影響今年運勢的大事件。我們都在未來和歷史中。希望各位平安。」

艾菲爾與印度神童阿南德的預言相當接近，因此在po文後立刻引起熱議，不少網友留言道，「怎麼覺得有點毛毛」、「會不會是病毒？希望不要是病毒」、「我們一起祈求平安」、「祈求世界和平、健康平安」。

三、英國預言家克雷格

英國預言家克雷格（Craig Hamilton-Parker）日前公布2021年最新預測指出，新冠疫情還會持續好一段時間，即使病毒總有一天會被消滅，但由於西伯利亞、亞馬遜雨林等地在明年底前難以擺脫疫情，因此全球在短時間內無法完全根除新冠肺炎。

他指出，未來還會有2種不同的病毒席捲全球，而中國將再次成為其中一種病毒的源頭與爆發中心，不過好消息是，各地在夏季時或許能夠恢復正常生活，國際航空也會重新開啟。

四、蘆筍占卜師帕金頓

以蘆筍來預測未來的65歲英國通靈師帕金頓（Jemima Packington）在接受《今日早晨》的節目採訪時，使用了幾根被她稱為「神秘蔬菜」的蘆筍來預測2021年的運勢與將發生的大事。她在節目中指出，在全球肆虐的新冠疫情將在6月結束，雖然人們無法再回到疫情前的生活，但世人會變得更加善良，而政府也將開始學習順從民意。

五、馬來西亞預言家鄭博見

馬來西亞預言家鄭博見並不看好2021年。他提到，2021年是「辛丑年」，「『辛』五行屬金，為珠寶，『丑』五行屬土，為牛，所以辛丑年亦為金牛年，而土會生金，所以也是『金旺之年』」，不過由於過去的辛丑年分別曾爆發了人類史上規模最大的饑荒、柏林圍牆築起、鴨片戰爭爆發和《辛丑條約》、《南京條約》簽訂等悲劇，因此他直言，「2021年將是迎來考驗的一年」。

鄭博見進一步指出，2021辛丑年的值年卦象為「山火賁卦」，暗喻著山林本該茂密青蔥、百花齊放，不過這只是短暫的假象，因為很快山下發生大火「山林露出真面目」，所以他認為，疫情不會完全消失，人們只能學著去和病毒共處，如果明年世界各國在上半年放鬆防備，粉飾太平裝沒事的話，下半年將會迎來真正的天災人禍，到時候真正的人為災難將會降臨。

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