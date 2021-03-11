▲基隆消防特種搜救隊人道救援演練，強化專業技能保障市民安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府消防局於3月8至12日及3月22至26日，分為2梯次前往內政部消防署訓練中心，配合內政部消防署110年度提升我國人道救援能力地震災害搜索救援訓練。訓練對象為基隆市特種搜救隊人員46名、各式救災車12輛及特種搜救器材一批（雷達生命深測器、光纖影音探測器、紅外線熱顯像儀、削岩機、鋼筋剪切器、梁柱支撐器、立坑救助器、破壞器具组、氣墊頂舉袋及鏈鋸等破壞及搜索器具。

▲利用訓練中心專業的場地實際進行操作，除強化人道救援能力。

基隆市消防局表示，由內政部消防署特種搜救隊教官指導相關地震災害搶救技能（包含搜索技術、切割與破拆作業、重物頂舉與牽引、支撐作業等），並由基隆市與宜蘭縣特搜人員組成一個團隊，利用訓練中心專業的場地實際進行操作，除強化人道救援能力外，也藉由縣市交流再提升災害搶救技能。

消防局長陳龍輝指出，基隆市為「我國搜救隊執行國際人道救援任務派遣計畫」輪值縣市，一旦國外發生災害，需要我國支援時，基隆市特種搜救隊就要在接獲通知4小時以內集結完畢後前往機場報到。基隆市2020年至2022年輪值月份分別為2020年11月份、2020年5月份、2020年11月份及2022年5月份。所以特別重視特搜人員地震災害搜索救援的訓練，並期許參訓人員能透過此次訓練，獲取實際操作之經驗，以強化基隆市救援能量及保障市民生命財產之安全。

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