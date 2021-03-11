　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆消防特種搜救隊人道救援演練　強化專業技能保障市民安全

▲基隆消防特種搜救隊人道救援演練 強化專業技能保障市民安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防特種搜救隊人道救援演練，強化專業技能保障市民安全。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府消防局於3月8至12日及3月22至26日，分為2梯次前往內政部消防署訓練中心，配合內政部消防署110年度提升我國人道救援能力地震災害搜索救援訓練。訓練對象為基隆市特種搜救隊人員46名、各式救災車12輛及特種搜救器材一批（雷達生命深測器、光纖影音探測器、紅外線熱顯像儀、削岩機、鋼筋剪切器、梁柱支撐器、立坑救助器、破壞器具组、氣墊頂舉袋及鏈鋸等破壞及搜索器具。

▲基隆消防特種搜救隊人道救援演練 強化專業技能保障市民安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲利用訓練中心專業的場地實際進行操作，除強化人道救援能力。

基隆市消防局表示，由內政部消防署特種搜救隊教官指導相關地震災害搶救技能（包含搜索技術、切割與破拆作業、重物頂舉與牽引、支撐作業等），並由基隆市與宜蘭縣特搜人員組成一個團隊，利用訓練中心專業的場地實際進行操作，除強化人道救援能力外，也藉由縣市交流再提升災害搶救技能。

消防局長陳龍輝指出，基隆市為「我國搜救隊執行國際人道救援任務派遣計畫」輪值縣市，一旦國外發生災害，需要我國支援時，基隆市特種搜救隊就要在接獲通知4小時以內集結完畢後前往機場報到。基隆市2020年至2022年輪值月份分別為2020年11月份、2020年5月份、2020年11月份及2022年5月份。所以特別重視特搜人員地震災害搜索救援的訓練，並期許參訓人員能透過此次訓練，獲取實際操作之經驗，以強化基隆市救援能量及保障市民生命財產之安全。

▲基隆消防特種搜救隊人道救援演練 強化專業技能保障市民安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防特種搜救隊人道救援演練 強化專業技能保障市民安全。（圖／記者郭世賢翻攝） 

► 美麗最大的祕密

ET快訊
偶像劇網紅瞞男友援交「1次35萬元」　籌父醫藥費遭富商騙走肉
猛攻江宏傑！福原愛自爆「如公關災難」　日人怒了：對台灣人抱歉
他援交國三妹1次3500元！超商「先驗貨」才上　爸看對話傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

三鶯新地標！6米高「守望鶯歌」裝置藝術　夜間展現百種燈光美

櫻浪來襲！新北汐止戶所打造「櫻緣區」　幸福超療癒又吸睛

萬金杜鵑3月齊綻放豔麗盛開　老屋磚牆結合塗鴉成打卡新熱點

基隆消防特種搜救隊人道救援演練　強化專業技能保障市民安全

植樹節憑發票換原生花苗　南投林管處網上教栽種

新竹市年後首場聯合徵才：釋1284職缺　求職者：挑具發展性產業

有感應就靈驗！桃園宮廟正想購置AED　獅子會通知要捐贈

雲林傳外籍移工開白牌車招攬　監理站協交通隊加強稽查取締

南投幼兒五人制足球賽周六登場　參賽隊數成長50%

盤查取締紅線違停車輛　南警查獲駕駛人持有安毒

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

三鶯新地標！6米高「守望鶯歌」裝置藝術　夜間展現百種燈光美

櫻浪來襲！新北汐止戶所打造「櫻緣區」　幸福超療癒又吸睛

萬金杜鵑3月齊綻放豔麗盛開　老屋磚牆結合塗鴉成打卡新熱點

基隆消防特種搜救隊人道救援演練　強化專業技能保障市民安全

植樹節憑發票換原生花苗　南投林管處網上教栽種

新竹市年後首場聯合徵才：釋1284職缺　求職者：挑具發展性產業

有感應就靈驗！桃園宮廟正想購置AED　獅子會通知要捐贈

雲林傳外籍移工開白牌車招攬　監理站協交通隊加強稽查取締

南投幼兒五人制足球賽周六登場　參賽隊數成長50%

盤查取締紅線違停車輛　南警查獲駕駛人持有安毒

威克神家庭因素無法來台　樂天桃猿積極尋找新洋投

7大「NG行為」讓白髮狂冒！洗頭不吹乾、愛吃冰都要小心

兄弟與台中更密切　捷運文心崇德站結合兄弟主視覺

快訊／梅根爆料被歧視！威廉王子回應了　曝哈利「兄弟互動」現況

他機車考照見1幕狂搖頭！　網友笑：考試已經是最大讓步了

今年不用打賭！　盧秀燕有信心兄弟奪總冠軍

在家自己動手做！　超吸睛「富士山抹茶栗子磅蛋糕」作法公開

赫雷拉腳踝越來越好　多練適應天母人工草

李宣榕揭開唱嘉賓是「選秀節目冠軍」！　軋戲、背歌詞慘做夢中夢

重機遭汽車「殺人式逼車」！差1秒衝進田撞樹　萬人怒了：出來道歉

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

德基水庫新低　水底驚見罕見枯林

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

女大生坐分隔島拍照被罵　3人現身

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

屏東男與女友吵架自囚　朋友來訪打不開救他一命

屏東遊誤入「古道」機車遭叢林「完全吞沒」

雲林生技廠做堆肥臭翻天！鄉民1年陳情41次

孝子家貧母往生「喪葬＋育兒」壓垮他　警揪團疏困

雙連埤生態教室爭議落幕　荒野將續租

偷竊他人機車上外套警方傳喚到案

彰化遲緩兒早療機構掛零？社會處回應了

台南後壁蘭花換裝時尚繽紛外衣藍軍相挺

更多熱門

相關新聞

汪遭撞眼睛出血呻吟　搶救後結局鼻酸

汪遭撞眼睛出血呻吟　搶救後結局鼻酸

一路好走！昨日，徐文良護生園在台南學甲救援一隻小黑狗，狗狗不幸遭車撞倒在清潔隊門口，經過隊員發現後趕緊向園方求救，因狗狗傷勢嚴重，不斷的發出痛苦的呻吟聲，也疑似撞到腦部眼睛也出血，園長徐文良救援狗狗時已呈現昏迷狀態，雖已趕緊送醫，但牠最後仍撐不過難關。徐文良護生園也期盼網友們，「一人一句佛號給小小黑，讓牠能平安前往淨土。」

基隆幼兒園突破近7成　林右昌：投資教育是最值得

基隆幼兒園突破近7成　林右昌：投資教育是最值得

天道盟「為愛網內互打」　基隆警掃蕩逮6人

天道盟「為愛網內互打」　基隆警掃蕩逮6人

基隆圖書館16日至19日閉館整修

基隆圖書館16日至19日閉館整修

金包里文教中心興建營運移轉案公告招商

金包里文教中心興建營運移轉案公告招商

關鍵字：

基隆特搜訓練救援

讀者迴響

熱門新聞

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

福原愛出遊高帥男起底！

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面