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弟弟機車被騎跟上質問　19歲莽男1刀刺死17歲少年改判9年

▲▼因為弟弟機車被騎走，上前質問竟殺死少年的男子黃堃翔。（圖／記者吳銘峯攝）

▲因為弟弟機車被騎走，上前質問竟殺死少年的男子黃堃翔。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市黃姓男去年11月間，發現吳姓少年騎乘弟弟的機車，黃男尾隨少年停車後，上前質問少年，但少年無法清楚交代機車來源。雙方口角、拉扯之際，黃男拿出隨身的折疊刀刺入少年左胸，少年送醫不治。黃男自首，一審將他判刑7年10月，案經上訴，高等法院二審仍認定他犯殺人罪，改判刑9年。

本案發生於去年11月18日凌晨，當時19歲的黃男坐在蔡姓友人駕駛的汽車上，行經新北市蘆洲區三民路時，發現警方臨檢車輛中疑似有人騎乘弟弟的機車。黃男隨後尾隨機車，到蘆洲區環堤大道靠近復興路之溪美越堤道附近，現場因有大批車輛聚集，沒多久，警方到場處理，車輛鳥獸散，黃男再度尾隨機車。

凌晨3點35分左右，機車停進蘆洲市區裡，黃男隨即上前質問，雙方發生拉扯，黃男竟失控拿出預藏的折疊刀，一刀刺進少年左胸，少年隨即倒地，黃男則逃逸無蹤。少年被緊急送醫，最後右心室出血致心包囊填塞及左側肋膜腔出血，最終導致出血心因性休克，送醫1個多小時就宣告不治。黃男犯案後2個半小時，就到警局自首。檢方依照殺人罪，提起公訴。

法院審理時，黃男坦承不諱，一審法院認定他犯「傷害致死罪」，判刑7年10月。案經上訴，高等法院二審審理後，改認定黃男具有殺人故意，成立殺人罪；但考量他自首，高院予以減刑，最後改判有期徒刑9年。可上訴。黃男還押時，記者詢問他「法官改認定殺人罪，你有什麼意見嗎？」黃男低頭不回應，隨即步上囚車。

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