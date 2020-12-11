　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

8打1+西瓜刀猛砍！他「手捧腸子等救護車」險死　兇煞只判囚6年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市潘姓男子去年5月間為涂姓友人助拳，持西瓜刀猛砍劉姓男子，導致對方腸子外露，手臂骨折，一度「抱著腸子等救護車」，經送醫急救撿回一命。（示意圖／視覺中國CFP）

▲潘姓男子去年5月間為涂姓友人助拳，持西瓜刀猛砍劉姓男子，導致對方腸子外露，手臂骨折，一度「抱著腸子等救護車」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園凃姓男子與劉姓男子有宿怨，去年5月凃男找來潘姓男子共8人與劉談判，未料，凃與潘在大園區某KTV發現劉男後分持球棒與西瓜刀對劉一陣狂毆猛砍，導致劉手臂骨折、臟器外露，劉一度還「抱著腸子等救護車」，經送醫急救後撿回一命，桃園地院認為潘男手段兇殘，依殺人未遂罪判處有期徒刑6年，還可上訴；凃男則另案審理中。

檢警調查，24歲的凃姓男子與劉男有宿怨，去年5月29日凌晨1時許，凃男邀約20歲的潘姓男子等8人與劉男談判，結果發現劉在大園區某家KTV唱歌，一群人攜帶球棒、西瓜刀等器械在店外等待，凃打電話約出劉男，其他人在旁助陣。

結果劉男一出ＫTV，凃、潘分持球棒與西瓜刀向劉狂毆猛砍，其中潘持刀劉猛砍，劉伸手阻擋導致手臂、腹部多處被砍中，其中腹部小腸流出臟器外露，流混身是血往後逃逸，但凃與潘2人仍自後追趕，店家察覺外面喊聲出門查看，凃、潘才停手逃逸，劉在店內「抱著腸子等待救護車」。消防人員趕抵後發現劉男傷勢嚴重，送往林口長庚醫院及就，其中橫隔膜、脾臟與大腸都被砍到破裂，另有血胸、左手臂骨折等傷勢，醫院開刀切除脾臟，並修補橫隔膜與大腸，急救多時才幸運撿回性命。

法官審理時，潘男坦承犯案不諱，劉男則指證，潘男一見面就持刀猛砍，他的手臂當場噴血骨折，腹部也被砍導致大小腸子都露出來，後來朋友見狀趕緊打電話報警求助，凃、潘才趕緊逃跑，他被砍後還抱著腸子走進店內，坐在椅子等救護車。

法官審酌，潘男年輕氣盛，不思理性解決紛爭，竟持刀砍殺對方還造成臟器外露與腸子破裂、骨折等傷勢，手段凶殘，惟考量其犯後坦承犯行，態度尚可，依殺人未遂罪判處6年有期徒刑，本案還可上訴。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

【更多新聞】

►影／地震後離奇卡廢墟30cm牆縫！男哀喊16小時獲救：不知怎麼掉下來

►影／台3線大溪彎道轎車撞安全島翻覆　男駕駛全身傷...驚恐爬窗逃生

►隔壁房應召裸女尖叫！他變正義哥衝入狠K「奧客」：聽到4個字完了

ET快訊
外送哥打破花瓶！店家「沒關係不用賠」　5個月後驚呆：被療癒了
6.7強震「8縣市」手機警報沒響...變邊緣人　氣象局揭原因
國際名導《聖殤》金基德染疫身亡
竹北逃脫犯「強占人妻」！　綠帽男求歸還老婆...慘被槍抵頭
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

美女直播主被騙「包養」：失身＋信用卡消失...扯路旁遭竊更慘

寶佳出錢官員組炒股聯盟！勞動基金苦吞倒貨…擴大追查代操投信

8打1+西瓜刀猛砍！他「手捧腸子等救護車」險死　兇煞只判囚6年

女拒當小三...他烘爐地神明面前強吻　噁喊：要喝牛奶不需養牛

起底脫逃犯強占人妻！求學長歸還老婆　他被槍抵頭...忍吞佛系婚

只有一條薄棉被…年幼5姊弟抱成一團取暖　父入獄前哀求：幫幫我

爬柴山中彈...距200米處尋獲5cm長槍彈頭：兩棲大隊當時實彈演練

快訊／高雄男爬柴山「遭50機槍射擊」！海軍陸戰隊回應了

宜蘭往武陵農場交通中斷！雨天加雙地震　台7甲線大面積坍方

快訊／彈頭找到了！高雄男爬柴山突遭槍擊　確定為50機槍子彈

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

美女直播主被騙「包養」：失身＋信用卡消失...扯路旁遭竊更慘

寶佳出錢官員組炒股聯盟！勞動基金苦吞倒貨…擴大追查代操投信

8打1+西瓜刀猛砍！他「手捧腸子等救護車」險死　兇煞只判囚6年

女拒當小三...他烘爐地神明面前強吻　噁喊：要喝牛奶不需養牛

起底脫逃犯強占人妻！求學長歸還老婆　他被槍抵頭...忍吞佛系婚

只有一條薄棉被…年幼5姊弟抱成一團取暖　父入獄前哀求：幫幫我

爬柴山中彈...距200米處尋獲5cm長槍彈頭：兩棲大隊當時實彈演練

快訊／高雄男爬柴山「遭50機槍射擊」！海軍陸戰隊回應了

宜蘭往武陵農場交通中斷！雨天加雙地震　台7甲線大面積坍方

快訊／彈頭找到了！高雄男爬柴山突遭槍擊　確定為50機槍子彈

戶外玩家必備的加州海灘號！福斯商旅T6.1露營車229.8萬元起開賣

中職／葉總看好沉穩特質　黃亦志轉戰味全龍當教練

「新感覺」戀愛解謎手遊《Doubt~說謊的男人是誰？》　事前登錄活動開跑中

《星空精靈Online》聖誕節改版上線　新增收藏系統、角色能力再升級

踏上專屬夢幻秘境　《精靈之境》台港澳搶先上市

熱狗地震當下最擔心「家中收藏品」　12歲兒超潮：破百雙鞋等他穿

《絕地求生》生存賽季10降臨！全新PvPvE地圖「Haven」16日正式更新

世界先進業績好發大紅包！台、星員工一人1.5萬元獎金

《天堂Ｒ》新職業「黃金槍騎」正式上線　 技能影片、跨服競賽活動同步釋出

PC遊戲日日送！Epic Games舉辦假期特賣會再度登場　17日起瘋狂連送15款遊戲

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

小隊長打滑殉職！台中局長室IG「PO文消費」挨轟

快訊／高雄男遭射擊　海軍陸戰隊回應了

18歲嫩妹「染愛滋」告高雄男　檢驗出爐傻了

籍斯瀚「人妻女友」懷孕　探視丟一句話動搖他

她逢人就說「會有大地震」！隔天全台劇烈搖晃

行房到一半地震了！該繼續還是離開…網友答案一面倒

竹北劫囚女力團　超級八卦史曝光

護理師被司機性侵　哭喊「我有女友」才脫身

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

即／高雄仁武「轎車追撞5機車」　6人送醫

她倒垃圾竟被夾斷3手指　全粉碎無法接回…

更多熱門

相關新聞

不爽屢遭黑狗作勢撲咬　他持西瓜刀朝籠內戳刺

不爽屢遭黑狗作勢撲咬　他持西瓜刀朝籠內戳刺

有民眾日前發現狗狗有刀傷於是通報動保處，新北市動保處10日表示，經會同警方偵辦發現，一名吳姓男子日前拿西瓜刀朝狗籠中戳刺，造成狗狗多處受傷，訊後將吳男函送法辦。

押人討債砍死人　3煞二審輕判

押人討債砍死人　3煞二審輕判

高雄男想再一次遭小女友拒絕！狠砍25刀斷2指

高雄男想再一次遭小女友拒絕！狠砍25刀斷2指

西瓜刀猛砍刺穿腋動脈奪命　法官：揮1刀沒殺人意圖

西瓜刀猛砍刺穿腋動脈奪命　法官：揮1刀沒殺人意圖

在夜店前持西瓜刀叫囂砍員警　台中男判4個月

在夜店前持西瓜刀叫囂砍員警　台中男判4個月

關鍵字：

莽男為友出氣西瓜刀臟器外露

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

快訊／陳彥允踹倒共享機車遭罵翻　宣布暫停演藝工作

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面