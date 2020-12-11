8打1+西瓜刀猛砍！他「手捧腸子等救護車」險死　兇煞只判囚6年

▲潘姓男子去年5月間為涂姓友人助拳，持西瓜刀猛砍劉姓男子，導致對方腸子外露，手臂骨折，一度「抱著腸子等救護車」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園凃姓男子與劉姓男子有宿怨，去年5月凃男找來潘姓男子共8人與劉談判，未料，凃與潘在大園區某KTV發現劉男後分持球棒與西瓜刀對劉一陣狂毆猛砍，導致劉手臂骨折、臟器外露，劉一度還「抱著腸子等救護車」，經送醫急救後撿回一命，桃園地院認為潘男手段兇殘，依殺人未遂罪判處有期徒刑6年，還可上訴；凃男則另案審理中。

檢警調查，24歲的凃姓男子與劉男有宿怨，去年5月29日凌晨1時許，凃男邀約20歲的潘姓男子等8人與劉男談判，結果發現劉在大園區某家KTV唱歌，一群人攜帶球棒、西瓜刀等器械在店外等待，凃打電話約出劉男，其他人在旁助陣。

結果劉男一出ＫTV，凃、潘分持球棒與西瓜刀向劉狂毆猛砍，其中潘持刀劉猛砍，劉伸手阻擋導致手臂、腹部多處被砍中，其中腹部小腸流出臟器外露，流混身是血往後逃逸，但凃與潘2人仍自後追趕，店家察覺外面喊聲出門查看，凃、潘才停手逃逸，劉在店內「抱著腸子等待救護車」。消防人員趕抵後發現劉男傷勢嚴重，送往林口長庚醫院及就，其中橫隔膜、脾臟與大腸都被砍到破裂，另有血胸、左手臂骨折等傷勢，醫院開刀切除脾臟，並修補橫隔膜與大腸，急救多時才幸運撿回性命。

法官審理時，潘男坦承犯案不諱，劉男則指證，潘男一見面就持刀猛砍，他的手臂當場噴血骨折，腹部也被砍導致大小腸子都露出來，後來朋友見狀趕緊打電話報警求助，凃、潘才趕緊逃跑，他被砍後還抱著腸子走進店內，坐在椅子等救護車。

法官審酌，潘男年輕氣盛，不思理性解決紛爭，竟持刀砍殺對方還造成臟器外露與腸子破裂、骨折等傷勢，手段凶殘，惟考量其犯後坦承犯行，態度尚可，依殺人未遂罪判處6年有期徒刑，本案還可上訴。

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