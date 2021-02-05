人妻禮佛後要離婚又賣房！夫強押宮廟祭改　湯匙挖嘴強灌符水

▲桃園市謝姓男子不滿妻子鬧離婚還欲賣房，竟夥同岳母與2名舅子強押妻子到公廟祭改，還以湯匙挖嘴強灌符水。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子與胡姓妻子長期相處不睦，妻子長期在佛堂禮佛，幾乎與娘家無互動，前年12月間胡妻忽然想賣房與離婚，娘家勸說無效後，謝夥同胡母和2名妻舅到佛堂將胡妻強押至蘆竹區某宮廟祭改，胡女堅持抵抗還遭謝與2名弟弟壓制，謝還持湯匙強行挖開嘴巴灌入符水，事後胡女報警提告，桃檢偵結不起訴後，胡妻向高檢聲請再議，桃檢複訊後將謝、胡母與2名弟弟依家暴傷害罪嫌提起公訴。

桃檢調查，胡女與54歲的謝姓男子結褵多年，但2人長期相處不睦，與娘家互動日益疏離，胡女因而前往佛堂禮佛尋求心靈上寄託，前年底，胡女向媽媽索取土地權狀表達想賣房，母親質疑為何如此，胡女還說要跟謝姓丈夫離婚，謝男獲悉後與胡母、胡女2名弟弟討論，為阻止其賣房，2019年12月24日向警方報案聲稱胡女失蹤，警方隨後不久在中壢區查獲胡女在佛堂禮佛、彈琴與上課。

檢方查出，謝男與胡母、2名妻舅獲悉後趕到中壢區佛堂，見胡女在吃晚餐，謝男從後勒住胡妻頸部，2名妻舅則將其強押上車載回住處，胡女到家後立刻打電話報警，員警處理後認為因宗教信仰與房屋產權糾紛，告知相關權益後即離開。

謝男等人質疑胡女精神有異狀，佯稱帶其就醫，後來卻載至蘆竹區某宮廟祭改，廟方人員幫其收驚，謝男還要將符水強灌妻子，但胡女堅持不張嘴，謝突然將妻子壓在地上，再由2名妻舅抓住手腳，胡女拚命掙扎，謝以湯匙強挖其嘴後強行灌入符水，胡女遭此暴行，事後堅持對謝男、母親與2名弟弟提告家暴傷害。

謝男在檢方偵訊時否認犯行，辯稱妻子企圖咬他才發生拉扯；胡母則說，懷疑女兒好像「卡到什麼」才帶去宮廟給人看；胡的2名弟弟也說，姊姊精神怪怪的，想了解為何要賣房才帶她回家，後來送去宮廟拿衣服祭改完就回家等語；

佛堂主持人員也作證，胡的家人到場，曾目睹謝男勒住胡女頸部，大家嚇到不知如何處理；宮廟人員也指證，胡女當時精神不好有反抗，有拿符水給謝，但沒看到是否有拉扯與強灌符水情事。

桃檢審酌雙方證詞，胡女並提供醫院驗傷證明等佐證，檢察官認定謝男等4人犯行明確，5日偵結依家暴傷害罪嫌將謝男等4人提起公訴。

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