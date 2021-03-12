遭《中國時報》抹紅　黃國昌獲賠50萬並3報登報道歉確定

▲黃國昌獲賠50萬元以及登報道歉確定。（圖／記者張一中攝）

記者吳銘峯／台北報導

時代力量前立委黃國昌，2015年12月競選立委時，被《中國時報》大篇幅報導，指稱黃國昌的岳父高熙治在大陸開工廠。黃國昌否認此事，指稱報導所刊登的為假照片，並向《中時》及副總編輯王健聖提告求償500萬元。一二審均判賠50萬元、並在3報上登報道歉。案經上訴，最高法院12日駁回上訴確定。

《中時》2015年12月27日刊登標題為「養雞種樹？黃國昌謊言被戳破」、內容包含「時代力量主席黃國昌遭爆其岳父高熙治赴大陸山東投資上億元風波，中天新聞獨家直擊位在山東的『農業園區』，土地上卻蓋著工廠，佔地約3000坪（中天新聞提供）」之文字，並附上「龍口市水利建築安全工程有限公司」招牌及廠房照片。該報導指稱黃國昌岳父高熙治在山東龍口縣投資上億元農業園區，還蓋了一間佔地3000坪的工廠。

黃國昌隨後召開記者會大動作反擊，否認報導內容。黃國昌指出，岳父雖曾在當地設立「熙隆汽車配件有限公司」，但早在2010年因從未營運，當時就被註銷登記，他批評《中時》惡意挑選無關的水利工廠照片，動機可議。黃國昌之後提出民事訴訟，求償500萬元並登報道歉。

一審法院審理時，《中時》辯稱，當時擷取電視新聞相關報導畫面，已盡合理查證義務。但一審法官認為，照片明顯可見工廠門口寫著「龍口水利公司」，只要稍加閱覽就可辨識，因此認定《中時》確有疏失。最後判賠50萬元，並登報道歉。

案件上訴第二審，高等法院審理後還是認為《中時》有疏失，必須賠償。高院審酌後，認為黃國昌請求500萬元過高，應減為50萬元；另斟酌《中國時報》為知名媒體，在媒體界具一定地位，系爭報導刊登後，《自由時報》、《聯合報》亦針對系爭報導進行後續相關報導，且時值選舉期間，系爭報導侵害黃國昌名譽之情節匪輕，《中時》迄未針對系爭報導予以澄清或更正，因此高院還是認定《中時》必須在自家、《自由時報》、《聯合報》等3家報紙上刊登道歉啟事。