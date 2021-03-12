新手女駕駛載老公撞進小7畫面曝！關東煮+茶葉蛋配滿地碎玻璃　

記者游瓊華／台中報導

轟！台中后里11日晚間10時許，位在三豐路上一家超商突然被一輛白色自小客車撞入，不僅玻璃碎裂一地，連放置關東煮、茶葉蛋的平台也被撞歪。警方表示，駕駛為42歲陸姓女駕駛，疑似新手上路，供稱停車時誤踩油門，才會直接撞進超商，當時車上還有陸女丈夫，兩人嚇得說不出話來，所幸無人受傷。

▲疑新手上路，台中一名女子誤將油門當剎車撞進超商玻璃碎一地。（圖／民眾提供，以下同）



據陸女供稱，當時行駛后里三豐路，準備到路邊一家超商買東西，要將車停進超商前停車格時，誤將油門踏板當成剎車，用力一踩，車子撞進超商，店內物品被撞得東倒西歪，嚇壞店員。

從監視器畫面上看到，陸女將車開到超商前，原本車子已經放緩，沒幾秒又突然往前衝，整個車頭撞進超商內。警方也提到，幸好當時超商內客人稀少，沒有人員受傷，陸女也將賠償業者損失。

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