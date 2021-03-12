　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新手女駕駛載老公撞進小7畫面曝！關東煮+茶葉蛋配滿地碎玻璃　

記者游瓊華／台中報導

轟！台中后里11日晚間10時許，位在三豐路上一家超商突然被一輛白色自小客車撞入，不僅玻璃碎裂一地，連放置關東煮、茶葉蛋的平台也被撞歪。警方表示，駕駛為42歲陸姓女駕駛，疑似新手上路，供稱停車時誤踩油門，才會直接撞進超商，當時車上還有陸女丈夫，兩人嚇得說不出話來，所幸無人受傷。

▲疑新手上路，台中一名女子誤將油門當剎車撞進超商玻璃碎一地。（圖／民眾提供）

▲疑新手上路，台中一名女子誤將油門當剎車撞進超商玻璃碎一地。（圖／民眾提供，以下同）

據陸女供稱，當時行駛后里三豐路，準備到路邊一家超商買東西，要將車停進超商前停車格時，誤將油門踏板當成剎車，用力一踩，車子撞進超商，店內物品被撞得東倒西歪，嚇壞店員。

從監視器畫面上看到，陸女將車開到超商前，原本車子已經放緩，沒幾秒又突然往前衝，整個車頭撞進超商內。警方也提到，幸好當時超商內客人稀少，沒有人員受傷，陸女也將賠償業者損失。

▲疑新手上路，台中一名女子誤將油門當剎車撞進超商玻璃碎一地。（圖／民眾提供）

▲疑新手上路，台中一名女子誤將油門當剎車撞進超商玻璃碎一地。（圖／民眾提供）

【更多新聞】

前空姐傷勢現況曝！50％燒傷恐毀容　老公被潑油縱火面臨截肢

台中女求前夫撤告傷害突「11樓墜落亡」　夜遊男直擊血腥現場

快訊／吵架後爆火警！「遭婆婆狠咬」空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

妻叫我起床下跪！前空姐夫80%燒傷…控：趁道歉潑油點火　2人病危
 

ET快訊
台中女墜樓亡內幕曝！小王與綠帽夫互告　她只救新歡
幼教師月薪43K「明細超狂曝光」！網見地點驚：比20年資歷還
下硼砂毒害同學動機曝！國二女怒「搶我朋友」　她被退群吐真相
當2次小三！林月雲再曝真心話：愛要讓全世界知道　網傻眼酸爆
快訊／東港高中食物中毒132人就醫　校方急消毒
奈良美智特展急宣告「暫緩前來」！800人排隊爆滿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

硼砂毒害國二女！她驗血驗到貧血　兇手竟嗆「我未滿18」：不會有罪

台中女墜樓亡內幕曝！小王開打綠帽尪互告　她只救新歡求夫撤告

台中港埠路今晚「祭空棺」！1年內2親人亡　家屬PO文籲迴避

國光客運賽車畫面曝！走右轉引道急左切衝路肩「趕載學生」網驚噴尿

勞動基金助炒股集團海削4.5億　貪官游迺文：依專業沒施壓追價

屏東3工人「封閉式蓄水池」油漆暈眩　苯中毒送醫1人意識模糊

嘉義國二女遭同學霸凌…水壺「3注硼砂害命」！教育處長回應了

下硼砂毒害同學動機曝光！國二女怒：搶了我朋友…她被退群吐真相

撿到背包打開見紅布「覺得是鬼新娘」　貪心男要賠1.2萬元

快訊／東港高中食物中毒！就醫人數增至「132人」　校方緊急消毒

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

硼砂毒害國二女！她驗血驗到貧血　兇手竟嗆「我未滿18」：不會有罪

台中女墜樓亡內幕曝！小王開打綠帽尪互告　她只救新歡求夫撤告

台中港埠路今晚「祭空棺」！1年內2親人亡　家屬PO文籲迴避

國光客運賽車畫面曝！走右轉引道急左切衝路肩「趕載學生」網驚噴尿

勞動基金助炒股集團海削4.5億　貪官游迺文：依專業沒施壓追價

屏東3工人「封閉式蓄水池」油漆暈眩　苯中毒送醫1人意識模糊

嘉義國二女遭同學霸凌…水壺「3注硼砂害命」！教育處長回應了

下硼砂毒害同學動機曝光！國二女怒：搶了我朋友…她被退群吐真相

撿到背包打開見紅布「覺得是鬼新娘」　貪心男要賠1.2萬元

快訊／東港高中食物中毒！就醫人數增至「132人」　校方緊急消毒

今年看得到大聯盟比賽　3家電視台有意轉播

硼砂毒害國二女！她驗血驗到貧血　兇手竟嗆「我未滿18」：不會有罪

南韓電商龍頭「Coupang」掛牌首日股價大漲逾40%！　市值逾2.4兆

變裝也沒用！　新營警90分鐘逮竊嫌尋回2台失竊機車

林月雲瞞侯佩岑偷約女婿！靠肩牽手「說我愛你」　6親密互動照被挖

港府官員表態支持選舉改制！　保安局與六紀律部隊稱會全面配合

台中女墜樓亡內幕曝！小王開打綠帽尪互告　她只救新歡求夫撤告

不斷更新／血栓問題延燒…歐10國暫緩接種AZ疫苗　泰國也喊停！

孫中山逝世紀念日　吳敦義嘆反攻大陸已成歷史　兩岸「和平最好」

羅傑斯即將歸隊！正在等簽證　最快下周抵達台灣

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

前空姐瞞家暴令：靈魂伴侶可遇不可求

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

水壺注硼砂　下毒女曝光秒轉學

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

快訊／東港高中驚傳逾30學生嘔吐、肚子痛　送醫急診

摩鐵員工進房解鎖　女網友未求救控性侵敗

中資挖台半導體人才行情曝！護國神山也掀跳槽風

前空姐燒傷波及靚臉　老公被潑油縱火面臨截肢

惡作劇硼砂加水　中毒只能洗腎「無解毒劑」

即／台南女掛11樓外牆墜落命危

更多熱門

相關新聞

暖男必看！白色情人節回禮攻略

暖男必看！白色情人節回禮攻略

每年的3月14日是白色情人節，謠傳起源於日本甜點製造商發起，鼓勵在西洋情人節(2月14日)收到禮物的一方，在這天以回禮表達心意，除了巧克力外，蛋糕也是許多人的首選，希望能透過禮物帶給對方甜蜜幸福感。

汐止男在超商被砍　鮮血噴滿地

汐止男在超商被砍　鮮血噴滿地

關東煮超美味！他疑惑「超商店員不愛吃？」

關東煮超美味！他疑惑「超商店員不愛吃？」

超商推「鰻魚親子丼」限量10萬份

超商推「鰻魚親子丼」限量10萬份

特斯拉突暴衝撞　車主等嘸賠償

特斯拉突暴衝撞　車主等嘸賠償

關鍵字：

超商暴衝后里新手駕駛

讀者迴響

熱門新聞

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝

她轟小姑拿200萬遺產！呂秋遠5點打臉：好自私

前空姐瞞家暴令：靈魂伴侶可遇不可求

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面