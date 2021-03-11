妻叫我起床下跪！前空姐夫80%燒傷…控：趁道歉潑油點火　2人病危

記者白珈陽、游瓊華、陳羿妏／台中報導

台中市豐原區社皮路今（11日）清晨6時許傳出嚴重火警，事發當時一名李姓前空姐疑趁丈夫熟睡時，提油縱火燒對方，造成丈夫全身受有80%二度灼傷，李女自己也受50%的三度灼傷，警消獲報到場，趕緊灌救滅火，並將2人送醫搶救，目前院方均對2人發出病危通知。據悉，李女丈夫稱，當時妻子叫醒他，要求下跪道歉，怎料，他才下跪，李女就提油點火。

▲李姓前空姐住家今晨傳火警，左圖為丈夫，右圖為前空姐。（圖／民眾提供，下同）

據悉，李女日前曾於臉書爆料公社《爆料公社二社》PO文控訴，公婆得知她年紀比丈夫大7歲後，時常藉故刁難、以各種言語霸凌，日前更遭婆婆咬傷手臂、潑灑辣椒油；而婆婆則反控李女，全是自導自演，自己遭李女狠踹腳、甩巴掌及掐脖等情形，雙方各執一詞，婆媳糾紛陷入羅生門。

▲李女日前指控遭婆婆咬傷。（圖／翻攝爆料公社二社）

未料，今清晨李女因疑似與丈夫發生口角，竟趁丈夫熟睡時提油縱火，造成對方受到全身80%二度灼傷，李女自己也受50%的三度灼傷。據了解，李女丈夫指出，妻子把熟睡的他叫醒後，突然要求他下跪道歉，結果他才下跪，妻子即潑油點火，而李女則表示，事發當時她在屋內燒東西，是丈夫潑汽油才會燒起來。

▲婆媳糾紛陷入羅生門，今晨李女住家傳火警。（圖／翻攝台中市義勇特搜隊、豐原緊急互動平台、當事人提供）

另外，台中榮民總醫院表示，李女丈夫燒燙傷情形，最嚴重達三度灼傷，已發病危通知，其中李女丈夫傷勢包含臉部、脖子、四肢及胸口，目前已替李女丈夫先行插管，稍後將進入手術房，替男子進行大面積皮膚清創手術，而未來傷口照顧的問題，也將會是一大挑戰。

中山醫學大學附設醫院則表示，李女目前意識清楚，燒燙傷的傷勢包括臉、頸部、胸部、腹部等多處部位，目前已進入燒燙傷治療中心，而患者只要進入該中心，一律會發病危通知。

▼榮總發出病危通知，總急診室鐘國禎醫師說明情況。（圖／記者游瓊華攝）