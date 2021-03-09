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新買特斯拉暴衝　車主等嘸賠償遭業務問：還買嗎有優惠

▲▼特斯拉,失控,暴衝,賠償,煞車失靈。（圖／翻攝自網易新聞）

▲陳姓車主控訴，才剛買5個月的特斯拉竟失速暴衝，連撞了10多台車。（圖／翻攝自網易新聞）

記者陳怡靜／綜合報導

浙江溫州一名陳姓特斯拉車主，去（2020）年8月開著特斯拉找停車位時，整輛車突然失控宛如脫韁野馬向前暴衝，即便他踩了煞車也毫無反應，一連撞了10多台車才停下，他也因此重傷昏迷，搶救7小時才度過難關。怎料他並未獲得特斯拉任何回應和賠償，負責銷售的業務竟反問他，「還要買車嗎？可以幫你爭取優惠。」讓他超傻眼。

綜合陸媒報導，溫州這名陳姓車主在去年3月購入一台特斯拉Model 3，卻在購入5個月後就發生意外。陳先生回憶當時行經狹窄的道路，他車速緩慢正準備找停車位，沒想到在距離停車場100公尺左右時，特斯拉竟突然失控加速，他連忙踩煞車卻失靈無效，整輛車高速暴衝連撞10多台車，他當場陷入昏迷，歷經了3個多月的休養，目前能夠自理生活，但是因腰骨碎裂仍無法工作。

▲▼特斯拉,失控,暴衝,賠償,煞車失靈。（圖／翻攝自網易新聞）

▲警方事後調查，事故當下撞擊時速高達120公里。（圖／翻攝自網易新聞）

他表示，自己當時並未開啟自動駕駛模式，也沒有酒駕。據交通警察調查結果顯示，當時特斯拉的撞擊時速高達120公里。事後他將車輛送檢判定事故原因，沒想到國內檢測機構讀取不了「黑盒子」官方數據，最後不了了之。為了加快保險賠償流程，他只好在警方面前認下是「單方事故」，「但是這車失控加速是千真萬確。」

令陳先生無奈的是，特斯拉方面並未對這起事故做出回應，「特斯拉的負責人也沒有給過我任何說法，甚至沒有人來醫院看過我。」他表示，和特斯拉僅有的聯繫只有自己主動找了當時的銷售顧問詢問賠償，對方直言賠償的事情他無法做主，隨即竟反問，「還買車嗎？再買車的話我給你爭取優惠。」讓他當場傻眼直呼，「送我我也不敢開。」

特斯拉負責人表示，目前調查結果尚未出爐，不過他們從事發的監視器看到煞車燈並沒有亮起，顯示陳姓車主並未踩下煞車。對此，陳先生則澄清，自己有十多年的駕駛經驗，失速當下第一反應就是踩煞車，而踩了卻毫無反應，痛批，「特斯拉又當球員又當裁判員，事故怎麼發生得還不是他們說了算？」

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