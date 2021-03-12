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蘇建榮：囤房稅還須經過審慎考量　財政部絕不是打假球

記者林銘翰／台北報導

行政院會11日通過「房地合一」所得稅法修正草案，個人、法人持有2年內賣房將課45%，但囤房稅相關草案確定暫時不會推出。對此，財政部長蘇建榮12日表示，囤房稅涉及的層面比較廣，在推動上還必須審慎考量，財政部一直以來的態度都是這樣，「這不是打假球」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 財政部長蘇建榮堵訪 囤房稅 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政部長蘇建榮 。（圖／記者屠惠剛攝）

行政院會11日通過「房地合一」所得稅法修正草案，修正「短期持有」的定義；個人、法人持有2年內賣房將課45%；持有超過2年、未逾5年課35%；全案將送立法院審議，草案的施行日期由行政院定之。

行政院長蘇貞昌12日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。蘇建榮會前受訪時表示，囤房稅涉及的層面比較廣，在推動上還必須審慎考量，財政部一直以來的態度都是這樣。

蘇建榮強調，這不是打假球，房地合一稅相對來說，比較可以有效控制房價，就像2016年開始實施第一波時，房價確實是上漲，財政部一方面擔心台灣會變成像韓國，把房租轉嫁到房客身上，這並非財政部所樂見。

蘇建榮說明，房屋稅本身如果真的要課，已經有三戶以上的是以1.5％至3.6％的稅率來課，各地方政府可以根據自己的情況審慎考量，更重要的是房屋稅的稅額，是由稅率跟稅基乘起來的，如果稅率再高、稅金沒有適當調整，還是沒辦法發揮作用。

蘇建榮也說，財政部除了擔心房價轉嫁到承租人身上，特別是很多剛出社會的年輕人，一開始沒有買房、必須承租房子，這都是政策上要看到的效果，財政部向來都是這樣的態度，後續還是會審慎思考，而房地合一稅就是行政院房價小組優先推動的政策。

不過外界也好奇，有關囤房稅暫緩推動，是蘇貞昌或者財政部的決定。對此，蘇建榮僅說「我們的態度向來都是這樣」。

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