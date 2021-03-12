房地合一稅2.0納預售屋　蘇貞昌：遏止紅單炒作

記者陳家祥／台北報導

行政院11日推出房地合一稅2.0，透過延長短期持有定義抑制房地產買賣炒作；其中，預售屋也納入規範，引來外界討論。對此，行政院長蘇貞昌說，有人買房屋不是要自住，買來賣，一再轉手賺取暴利，所以這次就房地合一稅製作調整，希望這種短買短賣炒作的現象加以遏止。

▲行政院長蘇貞昌於立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌11日赴立院備詢前受訪表示，大家都希望房價合理，而且讓要買房子的人買得起，而不是用來炒作。有鑑於炒作的風氣與現象，政府就要想辦法，像紅單炒作我們就加以打擊、遏止；有人把一個房屋要改成幾十間，降低價值避免繳稅，我們也加以遏止。

蘇貞昌指出，這次推出來的就是，有人買房屋不是要自住，買來賣，一再轉手賺取暴利，所以這次就房地合一稅製作調整，希望這種短買短賣炒作的現象加以遏止。

至於囤房稅部分，蘇貞昌指出，如果對於幾間房屋就要課稅，有的在大都市的房屋1間就比在鄉下的房屋5間價值還要高，「所以用幾間來算，並不確實」；且就算用這樣幾間來算、增加繳稅，也不過1年差幾千塊，但房屋價值都是幾千萬，所以他不會受影響，反而會藉這個理由，認為政府增加稅就去提高房租，會間接影響到租屋族。

蘇貞昌強調，政府看到外國有失敗的例子，所以沒有推出，還是會持續觀察各個方面，希望能達到打炒房的效果，但我們不是打房。