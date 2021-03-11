盤查取締紅線違停車輛　南警查獲駕駛人持有安毒

▲台南市警一分局後甲派出所所長顏旭志、警員蔣岳軒，發現一部自小客車紅線違停，經上前盤查，查獲29歲陳姓駕駛人持有2包安非他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市警一分局後甲派出所所長顏旭志、警員蔣岳軒，10日凌晨1時許於台南市東區中華東路2段巡邏時，發現一部自小客車紅線違停，深夜形跡可疑，經上前盤查，查獲29歲陳姓駕駛人持有2包安非他命，全案依毒品罪嫌送辦。





員警利用行動載具M-police查詢，查知駕駛人陳男（29歲）為毒品案應尿液調驗人口，且應詢過程言詞閃爍，所長心生懷疑更加警覺，隨即眼尖瞄見駕駛座下方藏有可疑手提包立即要求查看，經陳嫌同意搜索後，查出二級毒品安非他命2包（含袋重總計76.1公克），即依法扣押毒品並帶返派出所偵辦，陳嫌尿液初篩呈現毒品反應，始承認尚有吸食毒品，全案依毒品罪嫌移送偵辦。

一分局分局長方國璽指出，平時就提醒員警處理各類案件均應警覺，保持敏銳度，不僅能確保執勤安全，亦能發掘蛛絲馬跡偵破刑案，本案員警主動查處違規停車並進而積極查獲毒品案，即為淨化治安積極之表現。

一分局亦呼籲，沾染毒品之後，行為人雖有一時的快感，但上癮後難以控制，更難戒絕，輕者傷財傷身，重者對社會治安影響甚鉅，因此對於心存僥倖的不法之徒，警方會落實嚴正執法，雷厲查緝，絕不姑息！

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