BMW貴婦腳夾警！板橋騎士罵警「打女生」　因一雙拖鞋被肉搜找到了

網搜小組／許力方報導

48歲曹姓女子載和友人前往板橋買衣服，將BMW違停在紅線被拖吊，讓她氣得辱罵員警，甚至不顧身穿黑絲襪，躺地使出剪刀腳反夾抵抗，數十分鐘激烈衝突被路人全程拍下PO上網，目擊男子當時操著台語，不斷在旁幫腔「人家是女生」、「不要把人打成這樣」，事後被網友抓出來人肉靶射穿，狂罵他「人家吃麵你喊燒」，甚至有神人肉搜出他過去就曾因停車糾紛打到上新聞。

板橋分局交通分隊26歲周姓警員當時經過、火速執行拖吊作業，曹姓貴婦因來不及搶救愛車，當街對罵「王八蛋」並出手推擠，最後被壓制在地，仍用腳夾、插眼、抓臉頑強抵抗，過程十分火爆，吸引附近民眾圍觀，一名男子操著一口台語一路跟拍，看到曹女被放倒哭叫，立刻上前嚇阻，不斷大喊「欸警察先生，可以了啦，不要給人打成這樣，不要這樣嘛，人家女孩子」。

▲圍觀男子不斷勸阻警察，大喊「好了啦」、「人家是女生」。（圖／翻攝爆怨公社）



事後另一支側拍影片曝光，數千人目睹拍攝者的廬山真面目，當時竟一邊刁著菸一邊持手機拍攝，嘴巴還不斷嚷嚷，網友一面倒痛罵他「肥仔，警察處理事情，到底關你屁事？」「旁邊路人是在吵X小」、「正義魔人」、「那個大胖吵死了，可以給他一張妨害公務嗎」、「可以先打爆那個胖子的嘴嗎」，喊著要肉搜出來「那個嘴砲王最可惡，一直在旁邊喊燒，礙手礙腳。」

新聞一曝光，1日晚間就有網友神出拍攝男的身份，只靠一支影片、一雙拖鞋就認出他疑似就是板橋文化路附近的在地居民！PO文曝光過去曾因停車糾紛上新聞的照片，笑呼「小胖兄，這下真的好了啦，#那雙愛迪達應該很好穿。」數百人大讚「挖出來了吼」、「這樣也可以被找到」、「厲害了」、「就是太白目才被肉搜。」

據悉，男子2020年8月間因房仲把機車亂停擋住巷弄出入通道，氣不過就把車停在其停車場入口反擊，結果害對方車輛全被擋，報警開單，雙方在現場爆發衝突，甚至在警察面前互毆，讓他氣得投訴媒體，秀出腳上傷口，指控被圍毆「真的是太囂張」。

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