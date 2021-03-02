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BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...讓人夫噴4千多萬還為她拋家棄子

記者陳雕文／綜合報導

一名打扮華麗的女子，上個月底開著BMW在新北市板橋違停，後來看到愛車被拖吊，氣得對警方破口大罵，遭放倒在地還以剪刀腳反抗，又警員插眼攻擊。超悍的她家鄉在大陸，嫁來台灣20多年，曾在阿公店陪酒還當小三，人夫為了她拋家棄子、不繳付老母親的看護費，卻花4200萬買房買車給她。

▲▼ BMW貴婦「腿夾反抗」罵警王八蛋！驗傷完喊冤：我被設計了。（圖／翻攝爆怨公社）

▲BMW貴婦「腿夾反抗」罵警王八蛋！驗傷完喊冤：我被設計了。（圖／翻攝爆怨公社）

事發於2月28日下午4點多，48歲曹姓女子開著白色BMW前往板橋中正路，直接違規臨停在紅線，就進去服裝店血拼，當時板橋分局交通分隊26歲周姓警員經過，見車內沒人，隨即執行拖吊任務，車子才剛上拖吊架，曹女就衝出來表明身份阻止，周員表示，「鑰匙沒有來，我不會放車」，但她把鑰匙忘在店裡，只能眼睜睜看著愛車被拖走，氣得尖叫「等一下捏！」接著失控推擠嗆聲「妨害公務怎樣？」

周員出言警告，曹女聽得氣急敗壞辱罵，「王～八～蛋！」周員勾腳放倒曹女壓制在地，曹女不甘示弱使出剪刀腳攻擊，還用手插周員的眼睛，周員拿出辣椒水噴曹女的眼睛才成功阻止其失控行為。

▲▼曹女擋拖吊車還推擠辱罵警員，警方依妨害公務逮捕時，遭她頑強抵抗 。（圖／翻攝畫面）

▲曹女擋拖吊車還推擠辱罵警員，警方依妨害公務逮捕時，遭她頑強抵抗。（圖／翻攝畫面）

全程被民眾拍下PO上網，引起網友熱烈討論，就連曹女的身世也被起底了，原來，她在1998年嫁來台灣，跟老公育有一子，但在阿公店陪酒時，結識一名已婚包租公，兩人還發展出超友誼的感情。

據了解，包租公的家人曾在6年前軟硬兼施，逼包租公離開曹女，到了去年，包租公的父親過世，他竟然說付不出喪葬費，其家人開始抽絲撥繭其金流，才發現包租公根本沒有離開小三，兩人還生活在一起！

▲▼小三。（圖／翻攝自爆料公社）

▲包租公家屬公布曹女私下的照片。（圖／翻攝自爆料公社）

包租公先在三重花大錢買房讓曹女收租，又買了要價180萬的轎車給她開，還買了3600萬投資型保險，由此可知，曹女的重要性已經凌駕在家人之上，就連包租公的父親喪葬費都不付，也不想繳付老母親的看護費。

包租公的種種行為讓家人覺得，祖產早晚會被法拍或被曹女騙走，因此決定進行協商，但包租公不願意改變現狀…其子女不禁感嘆，「該如何處置『走鐘』的家人？」

包租公的子女公布小三的照片，網友看了留言，「帶你爸出去開開眼界，或許能回心轉意…」、「小三原來門檻是這樣！」、「傻爆眼」、「只能說你爸胃口真好，長這樣的也吃得下去，還給花這麼多錢，這一定是真愛，祝福他們吧」、「只能說你爸真不挑」。

▲▼小三。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼包租公撒大錢滿足曹女的物質需求。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼小三。（圖／翻攝自爆料公社）

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