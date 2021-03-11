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國民黨要求三接替代方案　政院：不會偏廢環保跟穩定供電

▲▼行政院記者會-宣布萊劑零檢出縣市自治條例無效，李孟諺秘書長主持，羅秉成政務委員、衛福部陳時中部長，農委會副主委黃金城出席。。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

藻礁公投連署在10日正式截止，環團預估，最後總份數將超過65萬份。國民黨團立院黨團11日召開記者會，要求立即停止三接工程，並提出替代方案。對此，行政院表示，蔡政府的立場是要創造雙贏，要「增氣、減煤，展綠、非核」，面對不同意見都要審慎評估，而兼顧環保跟能源或供電穩定，是必要的，希望國人能夠予以支持。

行政院發言人羅秉成表示，行政院態度一直以來就是要創造雙贏，這不是一個經濟跟環保的對抗問題，這是環保跟環保的抉擇問題，蔡政府整個能源政策也非常清晰，「增氣、減煤，展綠、非核」，有些不同的意見，我們認為大家要審慎地去想。

羅秉成說，今天是日本福島核災10周年，相關的能源政策要朝向綠能發展是政策上的決定，所以不可能重啟核四。要增氣、減煤不能沒有三接，在這種情形底下，不會偏廢環境保育跟穩定供電的任何一個選項，這兩個我們要能夠兼顧，也希望能創造雙贏。

羅秉成強調，蔡政府的態度就是要保護藻礁，這樣的理念跟環團是一致的所以才會依減再減，把面積縮到最小的範圍、把影響降到最低，在這種情形下兼顧環保跟能源或供電穩定，是必要的，希望國人能夠予以支持。

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