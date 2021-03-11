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囤房稅成本恐轉嫁承租者　政院試算：4戶以上加稅恐波及78萬戶

▲▼房地產,房價,台北市,士林區,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新。（圖／記者李毓康攝）

▲為避免殃及無辜，政院暫不推囤房稅。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院11日院會討論通過「所得稅法」部分條文修正草案，精進房地合一所得稅制度，但囤房稅相關草案確定暫時不會推出。行政院發言人羅秉成表示，囤房稅的定義跟類型化有難度，打擊炒房效果也恐有限，反而會轉嫁到承租者身上，政府曾試算若4戶以上使用囤房稅，可能受到影響的承租戶達78萬戶之多，這就是殃及無辜。

龔明鑫說，有經過相當的討論，房地合一稅針對的對象比較清楚，對於我們想要遏止的行為比較集中，囤房稅還要地方政府配合，且可能殃及無辜；此外，城鄉之間的價格跟數量也有不均衡的狀況，種種原因導致複雜度較高，因此第一波還是以房地合一稅做實施比較恰當。

政院發言人羅秉成補充，台灣城鄉差距、南北價格差異存在，台北可能1戶要上億，但在南部可能10間房子都沒有上億，且囤房的數量怎麼定義？有些是繼承來的、有些一個建物好幾個門牌，要算一個房子嗎？定義跟類型化是有些困難。

羅秉成接著說，囤房稅確實可能產生轉嫁效應，若訂定多少房子以上要加稅，比如4戶以上就開始加房屋稅率，以房東來講，可能就把增加的稅率轉給承租人。若是以超過4戶以上開始加課稅，現在可能受到影響的承租戶有78萬戶之多，這在韓國就有慘痛經驗，因此囤房稅要謹慎評估。

「他的效益真的會打擊到炒房嗎？」羅秉成表示，檢視朝野各黨的版本，增加幅度約是每一年4到5000元左右，持有者會因為增加這樣的幅度、一戶多幾千塊，迫使他把手上房屋出售？效果恐怕有限，所以囤房稅基於幾點考量暫不討論，「打炒房不打高空，打炒房要精準，因此先推出房地合一稅，精準打擊刻意、蓄意短進短出的操作」。

羅秉成強調，這個稅制設計公平合理，持有越久稅率越低，持有越短稅率越高，本來就有這個設計，只是將最高稅率45%拉長為2年，更加抑制短期操作。

房地產,青年社會住宅,租賃,簽約交屋,租屋,公共住宅,社會照護福利,弱勢者住宅需求。（圖／李毓康記者攝）

龔明鑫說，囤房稅最怕殃及無辜的人，這一年幾千元、每個月幾百元的成本會轉嫁給租屋者，「如果房東的成本因為課稅只增加2、300元，很可能要求每個月漲500，是非常有可能，這就是真正殃及無辜」。

羅秉成重申，囤房稅不只居家型的轉嫁效應，也有可能承租的店家也受影響，房東若藉口漲租金，也恐波及民生消費，以及像是預期效應，麵粉還沒漲價，糕點就漲價，這都要避免。

蘇建榮則說，囤房定義怎麼定義很複雜，如果訂定高稅率會殃及無辜，特別是繼承持分、中南部到北部就業老家舊房子也是一屋，是否也要課徵囤房稅？實際情況很複雜。且根據美國和韓國經驗，囤房稅最後都反映在房租上，韓國推出20餘次打房措施，房價未跌、房租也一直漲，如果實施結果是這樣，對剛畢業的年輕人不太公平。

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