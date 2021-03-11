福原愛嫁到「鄉下」才婚變？惹怒高雄人　陳其邁：不會哭哭啦！

▲福原愛、江宏傑資料照。（圖／翻攝自福原愛臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

日本桌球前國手福原愛跟台灣選手江宏傑婚姻問題，現在連高雄市躺著也中彈，有日本媒體分析可能是他們住到高雄之後，像是到了鄉下生活，高雄人又講台語，加重了福原愛的生活壓力；高雄市長陳其邁被問到這個問題說，「不會哭哭啦！」

陳其邁被媒體詢問，「高雄太鄉下，所以加速福原愛想離婚，因為住高雄，對於大都市住過的孩子壓力比較大」，他回應：「高雄的日本人很多，他們也都非常喜歡高雄，因為高雄跟幾個日本像九州的城市也很像，包括日商在高雄投資的金額也非常大，所以台日關係也非常友好，也有很多人說，其實台灣高雄反而是比較接近日本的一個城市，所以很多日本人都非常喜歡高雄。」

▲福原愛。（圖／翻攝自Instagram／aifukuhara9113、日媒《女性SEVEN》）

媒體繼續追問，是否會因此覺得想哭哭或是不公平嗎？陳其邁回應，「我不會哭哭」！他進一步解釋：「高雄有高雄的風格，當然跟台北不一樣，每個城市都有不同的發展歷史紋理，像我們高雄你看還保留很多日治時期的地名，像哈瑪星就是Hamasen當時的濱線，我們的舊倉庫區等等，其實都非常有日本人的味道，所以在台灣其實還是比較像日本的城市，在高雄來講，可能我想很多日本人也在高雄就業的人數也非常多，所以不會哭哭啦」！

至於高雄人講台語，陳其邁說，他在高雄認識很多會講台語的日本人，台語講得比國語還要順，在高雄很多的生活習慣，老一輩的高雄人還會講日本話，「像我們在講拖鞋，我們南部人很多人都說 スリッパ，也有很多日本的風俗習慣，在高雄其實都還看得到說當時日治時期，所以他也趁機邀請日本人多來高雄走走。」

▲陳其邁回應高雄鄉下的問題 。（圖／記者高雄市政府提供）