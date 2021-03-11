高雄婦控德國狼犬「張嘴飛撲」害摔骨折　1關鍵證據飼主獲不起訴

▲高雄女飼主遭控狼犬張嘴飛撲路人害她骨折。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃子倩／高雄報導

去年3月中傍晚6點多，高雄一名女子在人行道遛大型德國狼犬時，另一名婦人碰巧經過，狼犬突然張嘴朝她飛撲過去攻擊，導致婦人驚嚇跌倒，就醫後發現第五腰椎壓迫性骨折，氣得對飼主提告過失傷害，經過檢察官事後偵查認定女飼主當時有用鐵鍊繫著愛犬，且調閱監視器查看，認為狼犬雖然在婦人經過時，有前腳離地的前撲動作，但沒有張嘴攻擊的情形，因此認為飼主沒有注意過失，將她不起訴。

回顧這起事件，發生時間在去年3月17日傍晚6點多，當時提出告訴的林女指出，她行走在高雄市七賢二路人行道上，遇到女飼主牽著德國狼犬，雙方交會之際，德國狼犬突然惡狠狠的朝她飛撲過癌，導致她受到驚嚇、跌倒受傷，事後就醫判定是第五腰椎壓迫性骨折，她認為當下女飼主沒有將狼犬牽好，也沒有戴上嘴套等防護措施，因此提告過失傷害。

對此，林姓女飼主指出，當時她養的狼犬確實嚇到林姓婦人，但是帶狼犬出門時，她全程使用鐵鍊繫著狼犬，且法規上並無規範德國狼犬需要戴嘴套出門。

經檢察官勘驗現場的監視器畫面，認為林女遛狗時有用牽繩繫著犬隻，且全程將犬隻控制在她身側1公尺內，隨後和犬隻一起在人行道草叢處短暫停留之際，和林姓婦人交會，狼犬當時雖然猛回頭並且向林婦方向逼近，但是沒有張嘴攻擊，且牠的動作馬上被林姓女飼主以牽繩控制制止，因此認為飼主並未放任她的狼犬在公共空間任意活動，難以認定有應注意而不注意的過失，將她處分不起訴。

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