　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄婦控德國狼犬「張嘴飛撲」害摔骨折　1關鍵證據飼主獲不起訴

▲德國狼犬,狼狗,狗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄女飼主遭控狼犬張嘴飛撲路人害她骨折。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃子倩／高雄報導

去年3月中傍晚6點多，高雄一名女子在人行道遛大型德國狼犬時，另一名婦人碰巧經過，狼犬突然張嘴朝她飛撲過去攻擊，導致婦人驚嚇跌倒，就醫後發現第五腰椎壓迫性骨折，氣得對飼主提告過失傷害，經過檢察官事後偵查認定女飼主當時有用鐵鍊繫著愛犬，且調閱監視器查看，認為狼犬雖然在婦人經過時，有前腳離地的前撲動作，但沒有張嘴攻擊的情形，因此認為飼主沒有注意過失，將她不起訴。

回顧這起事件，發生時間在去年3月17日傍晚6點多，當時提出告訴的林女指出，她行走在高雄市七賢二路人行道上，遇到女飼主牽著德國狼犬，雙方交會之際，德國狼犬突然惡狠狠的朝她飛撲過癌，導致她受到驚嚇、跌倒受傷，事後就醫判定是第五腰椎壓迫性骨折，她認為當下女飼主沒有將狼犬牽好，也沒有戴上嘴套等防護措施，因此提告過失傷害。

對此，林姓女飼主指出，當時她養的狼犬確實嚇到林姓婦人，但是帶狼犬出門時，她全程使用鐵鍊繫著狼犬，且法規上並無規範德國狼犬需要戴嘴套出門。

經檢察官勘驗現場的監視器畫面，認為林女遛狗時有用牽繩繫著犬隻，且全程將犬隻控制在她身側1公尺內，隨後和犬隻一起在人行道草叢處短暫停留之際，和林姓婦人交會，狼犬當時雖然猛回頭並且向林婦方向逼近，但是沒有張嘴攻擊，且牠的動作馬上被林姓女飼主以牽繩控制制止，因此認為飼主並未放任她的狼犬在公共空間任意活動，難以認定有應注意而不注意的過失，將她處分不起訴。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密　

ET快訊
歐陽娜娜穿太貼身！跪地「渾圓胸型」全被看光
台中雙桶屍殺人內幕曝！少女阻男友走歪路竟慘死
戴口罩能解鎖iPhone！　iOS 14.5更新項目一次看
翁立友神隱34天　首露面還原真相：我被斷章取義

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／蘇花公路東澳段砂石車翻覆！　最快下午4時全線搶通

頭份街頭BMW甩尾！煞車聲嚇壞鄉親　「一陣白煙後」駕駛下場慘

高雄婦控德國狼犬「張嘴飛撲」害摔骨折　1關鍵證據飼主獲不起訴

除草工年花百萬養小三遭背叛！怒5刀桶死　閨密喊冤：沒拿他錢

台中雙桶屍殺人內幕曝！少女阻男友走歪路竟慘死　最毒老大求處死刑

女人最了解女人　獨居婦黃昏戀「義助百萬」俏女警怒揭真相

天道盟「為愛網內互打」+基隆潑水哥坐大　警掃蕩16人2收押

花蓮女喝掛還找友續攤！運將載到警所：麻煩處理一下錢不要了

憨吉買幾包！「粉紅熊貓」毒咖啡分裝廠現形　警扣10公斤神仙粉

他有借無還淪人肉活靶！僱主實力堅強「5支噴子」：只亮1槍傷皮肉

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

快訊／蘇花公路東澳段砂石車翻覆！　最快下午4時全線搶通

頭份街頭BMW甩尾！煞車聲嚇壞鄉親　「一陣白煙後」駕駛下場慘

高雄婦控德國狼犬「張嘴飛撲」害摔骨折　1關鍵證據飼主獲不起訴

除草工年花百萬養小三遭背叛！怒5刀桶死　閨密喊冤：沒拿他錢

台中雙桶屍殺人內幕曝！少女阻男友走歪路竟慘死　最毒老大求處死刑

女人最了解女人　獨居婦黃昏戀「義助百萬」俏女警怒揭真相

天道盟「為愛網內互打」+基隆潑水哥坐大　警掃蕩16人2收押

花蓮女喝掛還找友續攤！運將載到警所：麻煩處理一下錢不要了

憨吉買幾包！「粉紅熊貓」毒咖啡分裝廠現形　警扣10公斤神仙粉

他有借無還淪人肉活靶！僱主實力堅強「5支噴子」：只亮1槍傷皮肉

韓國瑜挨批擱置截切場　鄭照新：邱議瑩狀況外、台農發大小眼

下個富翁就是你？5生肖發大財…TOP4鼠「偏財運旺」可考慮投資

窮兄弟只剩125元！買不起炸雞街頭徘徊　暖心老闆請吃大餐逼哭全網

長榮開「航空職人體驗營2.0版」全年吸客　開啟多元收益挹注營運

竹市府、水利署、園區廠商會談　共商新竹水資源規劃

彰化遲緩兒早療機構掛零？家長焦急求助　社會處：有19個免費據點

瑞典醫自揭打AZ疫苗同事集體病假　指揮中心：台灣醫護採分批接種

元元「難得素顏」上課真面目現形！ 卸妝照PO網…粉絲驚：不敢相信

嘴綠：我找回三分準度聯盟有大麻煩　解釋不出手原因「自認聰明」

【廣編】麥卡倫紅色風暴來襲！全台首間The Macallan RED Collection Bar限定開張

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

激戰女學生被逼退伍！教官搬軍刑法嗆：沒規定

即／台南女掛11樓外牆墜落命危

台版賭神慢32年　男戴顯影眼鏡出千遭毆

男大生愛上妹！帶回家5次搞大肚

才剛控被婆婆咬傷　前空姐縱火燒夫

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

高雄「工地女神」對鏡頭一笑…網瘋喊：戀愛了

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

屏東男喝飲料…4.5cm小鮑魚「滑入喉嚨」噎死

台中港埠路12日祭空棺　家屬提醒：敬請避開此路段

更多熱門

相關新聞

獨／高雄女排毒！臉蛋竟噴汁潰爛

獨／高雄女排毒！臉蛋竟噴汁潰爛

高雄市一名黃姓女子，因為臉部過敏所以用中醫建議的藥方來敷臉，結果沒想到卻造成臉部整個潰爛，甚至還有發炎流湯的情況，黃姓女子趕緊求診皮膚科，這才發現「接觸性皮膚炎」，皮膚科醫師建議試用保養品或是或化妝品會不會造成臉部過敏時，可以先從手臂內側、耳後以及下頜皮膚等三處開始試。

陷錢莊地獄！借6萬還不完「家成墳場」

陷錢莊地獄！借6萬還不完「家成墳場」

高雄女大生「翹腳坐分隔島」狂拍照！網轟好欠罵

高雄女大生「翹腳坐分隔島」狂拍照！網轟好欠罵

槍案頻傳！國民黨憂高雄淪「高譚市」

槍案頻傳！國民黨憂高雄淪「高譚市」

女大生坐分隔島拍照被罵　3人現身

女大生坐分隔島拍照被罵　3人現身

關鍵字：

高雄德國狼犬飼主飛撲不起訴檢察官

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

福原愛出遊高帥男起底！

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

《甘味》女星交往3天閃嫁！曝內幕「喝酒出事」

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面