綠營民調「黨主席支持度11％」　連勝文笑：受寵若驚

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文考慮參選國民黨主席，綠營民調顯示他獲得11％支持度。對此，連勝文今（11日）天受訪笑說，以為綠營只會給他1％，居然給他這麼高，他受寵若驚，不過，他也強調，到底選不選，不是由綠營決定。

連勝文11日出席「新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道」系列座談會，被問到關於參選國民黨主席思考到什麼階段？他回應，現在是把理念提出來，讓大家去討論，認同理念的人自然會給很多支持。

前高雄市長韓國瑜在臉書關心鳳梨，被視為參選起手式，連勝文認為，韓國瑜以前在高雄，高雄是非常重要的鳳梨產地，對於鳳梨農的生活情況、鳳梨銷售情況，韓都很關心，「我個人很敬佩這樣的作法」。

對於綠營民調顯示獲得11％支持度，連勝文笑說，「以為綠營做的民調只有1％，綠營居然給我這麼高，我受寵若驚，要謝謝他們。」不過，他強調，到底選不選，不是由綠營決定。

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