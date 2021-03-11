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快訊／周錫瑋宣布棄權　「我不參加這次國民黨主席選舉」　

▲高雄韓國瑜選前之夜，周錫瑋助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲周錫瑋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨於今年7月進行黨主席改選，目前有中廣董座趙少康、現任黨主席江啟臣表態參選，而去年曾表示正在準備參選黨主席的前台北縣長周錫瑋11日突然在臉書宣布，不參加這次黨主席選舉，但仍會是最忠貞的黨員。

周錫瑋說，蔡英文連任後，民進黨越來越蠻橫霸道，傷害民主、箝制言論自由，人民的怨言越來越多。但是，國民黨並沒有順勢贏得民心，跟過去一樣，黨主席選舉被操弄，使得黨內有更大的分裂危機，他也在兩週前告訴團隊「我將不參加這次國民黨主席選舉。」

周錫表示，經歷8年平靜的田園生活後，會再復出，完全是希望幫助國民黨同志更團結，共同為中華民國的民主努力、為台灣人民的幸福努力，希望讓民眾看得起國民黨，讓國民黨再次贏回執政、為人民服務。也希望國民黨成功的關鍵，是因為我們真的大公無私、因為我們真心為民。

周錫瑋強調，雖然不參選黨主席，但仍然會是忠貞的國民黨員，仍然是最積極的志工，會繼續努力「做人民希望國民黨該做的事，我更要做一個大家看得起的國民黨員！國民黨，加油；中華民國，加油！」

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關鍵字：

周錫瑋國民黨黨主席

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