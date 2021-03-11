司機送貨被要求「隨便找地方處理」　打開箱子驚見一隻腳掉出來

▲鄧姓貨運司機接到訂單，開箱過程中一隻腳從貨物中露出來。（圖／翻攝北青網）

記者魏有德／綜合報導

大陸泉州一名鄧姓司機（小鄧，下同）日前收到一筆訂單，沒有寫明送貨地點，僅要求將貨物送到偏僻地區「處理」。越想越不對勁的小鄧經過垃圾處理站時，拆開外包紙箱的一瞬間，一隻穿著黑絲襪的腳突然掉出來，再加上被棉被包裹的外形就像是一具「屍體」，嚇得他冷汗直流，連忙報警處理。

▲鄧姓司機被要求將貨物「隨便找地方處理」。（圖／CFP）

《北青網》報導，當地派出所接到報案後，第一時間將情況上報，同時安排大批警力趕赴現場。員警發現套在襪子里的物品為軟體，竟然能夠折動，隨後慢慢掀開床單，才發現是一具充氣娃娃，令在場人員鬆了一口氣。

小鄧提到，當天他趕到交貨地點，貨主稱貨物太重，要求幫他一起搬到樓下，緊接著兩人費了九牛二虎之力，把一箱包裹嚴密的箱子搬到了車上。當時，小鄧只覺得箱子格外沈重，再加上貨主的一句話，「沒有收貨地點，你隨便幫我找個垃圾場或者焚燒廠處理掉就好。」讓小鄧心裡充滿問號的上路。

送貨途中，小鄧越想越覺得不對勁，一般人不會累積這麼多垃圾一起封箱丟棄，而且箱子尺寸頗大，長度達160公分以上，甚至密封得嚴嚴實實，相當詭異。正想著這些問題的小鄧剛好路過一處垃圾處理站，於是打算趕緊把貨物處理掉，以免橫生枝節。

不料，小鄧打開後車廂，將箱子逐層打開時，一隻穿著黑絲襪的腳露了出來，嚇得他冷汗直流，一屁股坐在地上，連忙報案向警方求助。經過警方到場，才發現是充氣娃娃，因床單包裹較緊，看上去為人體形狀，又露出一隻腳在外面，才被誤認為是一具「屍體」。