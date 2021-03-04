台南鐵鎚爆頭命案逆轉！檢：3刀狠刺氣血胸亡　兇手出院即刻調查

▲台南市七股區樹林里發生一起1死1傷兇殺命案，李姓男子遭大學同學黃姓嫌犯殺害，檢方查出死者左胸穿刺傷導致氣血胸致命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市七股區樹林里3日下午發生1死1傷兇殺命案，35歲李姓死者被大學同學黃姓兇嫌殺害，台南地檢察檢察官4日完成初步相驗，死者身中3刀，頭部有受傷，但頭部受傷並非致命傷，致命傷是左胸穿刺傷導致氣血胸，黃嫌4日下午才出院，檢警將深入調查釐清案情中。

台南市警佳里分局3日下午5時左右，據報七股區一處民宅有人「自稱殺死人｣，警方迅速前往七股區樹林里案發現場，發現35歲李姓被害人倒在路旁草叢，35歲黃姓犯嫌呆坐現場，手部及腹部有刀傷，警方通報將李、黃2人分送佳里奇美醫院及安南醫院救治，李男約3日晚上6時40分許傷重不治身亡，黃嫌腹部、手指受刀傷開刀縫合後無礙，經就醫戒護，直至4日下午才出院，正由檢警調查釐清案情。

警方初步調查李男因借貸2百多萬給黃嫌，3日李男與朋友相約一同前往黃嫌七股區樹林里住宅協商債務，李男獨自下車入內與黃嫌商議，黃嫌因一言不合持現場之鐵鎚及小刀與李男相互捶打與刺殺，相互間扭打一起，黃嫌祖父之朋友到場見狀喝斥而停止，隨後李男友人見李男跑出求救而下車協助，但李男即傷重不支倒地。

警方調查發現雙方是大學同學關係，過去7、8年來，黃嫌每次以10、20萬元方式向李男借錢，累積借貸金額高達到200多萬元，雙方係因債務糾紛引發兇殺案，排除有暴力討債與幫派介入等情事。

台南地檢署4日完成初步相驗解剖，發現死者李男身上有3處刀傷，頭部也有傷勢，但頭部並非致命傷，致命傷是左胸穿刺傷導致氣血胸。檢警認為，相驗解剖結果與黃嫌所言，原想以鐵鎚嚇唬對方，但發生衝突才失手擊打死者致死已有不符，本案黃嫌剛出院，將進一步調查釐清真實案情中。

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