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火化最可怕味道！「燒打桶棺」全體母湯唯獨他　接體師驚覺不對勁

▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

從事殯葬業除了和往生者打交道，還得忍受難聞氣味，接體員「BigBrother大師兄」曾自豪，非常能適應屍臭，搬遺體也沒感覺，直到某回燒打桶棺時，他才驚覺不對勁，而真相也讓他哭笑不得。

大師兄昨在臉書發文表示，剛入行時，他就發現自己對於屍臭味的適應非常快速，不到兩個月便習慣了，「我一直引以為傲，甚至非常自豪，常常在解剖室外大家摀著鼻子，我卻沒什麼感覺地進去拿東西，還進去幫忙搬遺體，接腐屍的時候也是一馬當先，並不覺得有多恐怖。」

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他提到，「有天到火葬場後，看到後台火化到一半頭破掉的大德，裡面傳來濃濃的燒腦漿味，大家聞到都眉頭一皺，我卻一點感覺都沒有；還有一次是燒打桶棺，大家都臭到受不了，只有我老神在在站在那邊，我才驚覺不對勁。」

▲祕魯一名鎮長違反防疫禁令，竟異想天開躲進棺材裝死。（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

直到前天，大師兄赫然發現，原來他並非天選之人，而是一個有鼻竇炎卻延誤就醫的人。同時，他也解釋何謂打桶棺，「就是有些人往生後選擇不冰存，直接放在棺木內，棺木會封起來，但遺體不冰存一定會腐敗，裡面的屍水也都會跟庫錢混在一起，所以棺木裡面很濕，燒起來的味道真的會特別可怕，而我一直在想，鼻竇炎到底要不要治呀......。」

另外，大師兄還補充道，桶棺通常是土葬比較多，但現在幾乎很少土葬，都跑來火化，「桶棺土葬下葬前會有一個動作叫做開龍門，就是在棺木後面打一個洞，讓裡面腐化的氣體跑出來，也讓棺木下葬後比較好腐化。這邊蠻多葬儀社弟弟很喜歡開龍門，因為紅包都很大包，不過聽說真的很臭。」

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