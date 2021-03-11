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「更生烤雞王」鑽漏洞狂刷6328萬挨告　提還款「分期數十年」遭拒

記者羅志華／台北報導

桃園市中壢「大公雞」餐廳創辦人陳星文於2018年間，利用花旗信用卡漏洞，於2個月內刷了6328萬元，經銀行提告，台北法院日前判他連先前卡債，應賠花旗6374萬餘元；檢方另依詐欺罪起訴陳星文，北院11日開庭，他除否認犯罪外，也表示有在與銀行協商還款，希望能解除出境、出海限制，但花旗律師表示，依陳星文提案，要幾十年才能把錢還完，他們不接受。

▲▼「更生烤雞王」陳星文北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲「更生烤雞王」陳星文狂刷花旗信用卡6328萬，11日出庭表示已在積極協商還款，但雙方並未達成共識。（圖／記者羅志華攝）

陳星文因刷爆花旗銀行兩張卡，匯款請求恢復額度時，發現只要有匯款動作，哪怕錢根本沒進去，銀行也會給他額度，便利用這項漏洞，短短2個月就刷了6328萬餘元，後來因遲遲沒還款，引銀行起疑報警，才在機場遭逮，警方從行李內發現一大堆精品，懷疑陳男想潛逃變賣。

陳星文今日出庭，表示他在機場被抓前，早已往返大陸多次，真要逃早逃了，在本案從無逃亡意圖，且也已積極向花旗協商還款；律師表示，陳星文先前出境，都是一周以內到大陸的商務行程，並無逃亡意圖，希望能解除出境、出海限制。

花旗律師表示，陳星文僅在偵查時，有向花旗談過還款，說「積極協商」，顯與事實不符，尤其若依他的提案，借款要數十年才能還清，銀行不願接受，認為陳星文仍有限制出境、出海必要，本案將擇期再審。

陳星文高中時，因無法適應軍校管理常常鬧事，被學校退學後，又因結交黑道朋友犯下多起刑案，曾自嘲「身高180，刑案紀錄比身高還高」，38歲出獄後決心揮別過去，於2013年跟女友跟在中壢開了「大公雞餐廳」，不僅被譽為「更生烤雞王」，更常在節目上分享人生歷程，之後卻爆出展店欠下大筆債務。

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