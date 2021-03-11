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日本慘痛經驗在前　蘇貞昌：重啟核四不可能、也不必要

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

由於今天為3月11日，蘇貞昌在院會最後也就311福島核災談能源轉型。他表示，10年前的今天，福島因為地震、海嘯，核電廠發生重大的核災，周邊有184萬人的區域遷出30萬人，時至今日還有4萬人有家歸不得，所產生的災害難以估計。蘇說，有日本的經驗在前，竟然還有人倡議要恢復核四廠，「我們政府要明白宣示，這根本是不可能的事，也是不必要的事」。

「今天回顧10年前的影片，真的是怵目驚心、餘悸猶存。」蘇貞昌說，台灣與日本離得這麼近，地震一樣這麼頻繁，日本福島周邊，也才180萬人口，而我們的核一、核二廠甚至有人倡議要恢復的核四廠，周邊加計人口有1000萬之多，如此密集，我們真的是承受不起。

蘇貞昌表示，看到核四廠花費幾千億，當時還沒有真正興建完成就已經封存，荒廢了20年，當年的施工廠商也已經解散，燃料棒也已經送走，竟然還有人倡議要恢復核四廠，「我們政府要明白宣示，這根本是不可能的事，也是不必要的事」。

蘇貞昌說，看10年前的日本，這麼嚴謹、先進管理的文明國家，只因為一個地震就造成國民如此嚴重的損傷，國家形象也受損，當地人民的生命財產遭逢重大損失，到現在還有家歸不得，當地居民流落在外還被其他人以不同眼光看待，台灣實在感受深刻。

而且依照日本電力公司的估計，還要花費天文數字的財務，甚至還要花費幾十年乃至半世紀，都沒辦法處理福島核電廠產生的危害跟問題，「他山之石可以攻錯，真的要戒慎恐懼」。

蘇貞昌指出，2016年蔡總統上任後，政府就提出能源轉型政策，而且透過完整的路徑規劃，提高再生能源的比例，要提升天然氣、降燃煤，改善空汙，用更乾淨、更安全的能源達到穩定供電的目標，這幾年在大家的努力下，再生能源的裝置容量已經從2016年佔總發電容量的9.5%提高到16.5%；太陽能光電累積的容量，也比以前成長近5倍之多，去年夏季用電量一直創新高，但太陽能光電曾經貢獻佔總電量的6%，已經超過核二、核三兩部機組的發電量，成效顯著。

「各項綠能的建設都有突破發展，要感謝各部會的努力跟合作。」蘇貞昌提到，離岸風電、風機一支一支設立，台南沙崙綠能科學城從無到有、從有到好，上周院長親自到桃園龍潭看板橋到龍潭的超高壓電銜接工程，其中105座電塔，這些施工人員從年輕做到老，長達18年在高山頂上、寒風雨中，一座一座接電塔、一吋一吋拉電纜。上個月美國德州因為突然的暴風雪全部停電，沒辦法送暖氣，甚至有人無法開刀，德州的半導體因此停工，全球車用晶片需求雪上加霜，衝擊全世界的經濟。

22年前台南一座電塔倒塌、輸電中斷，造成約900萬用戶停電，光新竹科學園區的損失就20億；22年前的921中寮電塔倒了，全台灣大停電，不得已一再限電，「至今餘悸猶存，我們的電不可能一刻沒有」，在家要用電、在學校要用電、醫院開刀要用電，要如何維持穩定供電是非常重要的事情。

「保護桃園大潭藻礁我們有同樣的心意。」蘇貞昌表示，如何在穩定供電中做最好的雙贏，這是政府的責任、人民的期待，政府都不敢偏廢，也正因為不敢偏廢，蔡政府把大潭三接的工程從早年規劃的232公頃去掉只剩23公頃，而且是在18年前已經填地的地方建構，盡量避免傷害藻礁，用各種工程的方法避開傷害，這不是經濟與環保的對抗，這是環保與環保的抉擇。

蘇貞昌說，相信國人都知道核四重啟是不可能的，核災觸目驚心太可怕，缺電造成的損害美國德州經驗就在眼前，22年前的921大地震限電至今仍印象深刻，政府一定傾全力維護生態保育，也會傾全力穩定供電，就像防疫一樣，我們都是同舟一命、大家合作把台灣顧好。

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蘇貞昌行政院核四

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