政院修法減刑　種大麻與販毒情節不同最重僅判7年

▲政院修法，種植大麻視情節輕重處1年以上7年以下。（圖／免費圖庫Pixabay）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院院會11日通過《毒品危害防制條例》第12條等修正草案，對於栽種大麻自己施用視情節輕重，予以減輕刑度，處1年以上7年以下有期徒刑，以符罪責相當原則。

行政院發言人羅秉成表示，毒品危害防制條例對於製造、運輸、販賣等擴散毒品行為均嚴以重罰，以遏止不法。然而，現行法規對「種植大麻」之行為均一律處以5年以上有期徒刑之刑責，依司法院釋字第790號解釋意旨，認為對栽種數量極少且僅供己施用之違法情節輕微之個案，均不分情節一律量處5年以上有期徒刑之刑責，似有過苛，不符合罪責相當原則。

因此，本次修法增訂本條例第12條第3項規定，對於栽種大麻意圖製造毒品或自己施用，由法官視情節輕重量，得以處1年以上7年以下有期徒刑，得併科罰金100萬元以下，以符罪責相當原則。另修正第12條第4項，對於供自己施用而栽種大麻且情節輕微者之未遂犯，亦處罰之，以提早遏阻此類犯行。

羅秉成強調，大麻在我國仍屬第二級毒品，對於國人的身體健康及社會安全危害甚鉅，本次修法避免情輕法重，種植大麻依然是犯罪 ，依然要苛責，該重罰還是要重罪苛責。

法務部檢察司長林錦村表示，本次修法是因應大法官解釋，修法增訂第12條第3項，除有意圖製毒種植大麻外，另加上2要件，供自己施用、種植數量少、情節輕微者，此情形與製毒、販毒情形不相同，因此降低法定刑度，以符合罪刑相當原則。