突破疫情！《孤味》15部國片衝出好票房　政院肯定「新人導演」

▲《孤味》劇照。（圖／威視提供）



記者蕭羽耘／台北報導

台灣軟實力不畏疫情，109年國片表現亮眼，有四大項突破指標，其中《孤味》等15部電影票房破千萬，整體觀影人次達381萬人次，總票房達新台幣8.77億元，票房市占率達17.02%，皆突破往年新高。

行政院11日舉行院會後記者會，發言人羅秉成轉述院長蘇貞昌今天在會中裁示，針對國內電影產業部分，文化部針對產業「開發」、「製作」、「行銷」等分工環節，推動各項獎輔措施，包括補助開發多元題材、內容，並鼓勵應用數位特效，豐富國片類型。

並與金馬影展合辦「金馬大師班」、法國南特影展合辦「國際提案一對一工作坊」，且辦理劇本開發診斷活動等，引進國際製作觀念、開拓影人國際視野，另鼓勵國片應用新媒體、並提前規劃行銷佈局，另補助業者積極參與國際展會，同步拓展海內外市場。

文化部短期紓困，與配合行政院三倍券推出藝fun券，同時協助多家電影業者集結成立「國片起飛大聯盟」，重振國人進戲院看電影之信心，羅秉成說，下半年度，國片表現急起直追，衝出整年度亮眼成績。

羅秉成報告四點國片亮眼成效，第一是票房，109年國片觀影人次達381萬人次、總票房達8.77億元、票房市占率達17.02%，且國片票房破千萬部數達15部，除打破歷年新高外，票房市占率更為前4年市占率2倍之高。

其次是國片電影類型邁向多元，羅秉成說，包括奇幻愛情片《消失的情人節》、《怪胎》，活屍災難片《逃出立法院》等，且穩定發展恐怖驚悚類型，如《女鬼橋》、《馗降：粽邪2》等，顯見國片已不侷限過往喜劇、愛情浪漫等單一類型。

羅秉成提到，第三點是新人導演創作能量豐沛，包括許承傑導演《孤味》票房破1億9千萬，柳廣輝導演《刻在你心底的名字》破1億，柯貞年導演《無聲》破5千萬，廖明毅導演《怪胎》破4千500萬等。

最後，羅秉成提到，在國片多元類型成果下，也刺激海外銷售、參展成績亮眼， 近三年賣出10國以上版權計20部、遍及全球超過45國，且連續兩年入圍柏林、坎城等國際一級影展。