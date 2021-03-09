女拆蠟筆包裝　下秒「全撒地」還斷掉！裝沒事塞回去…30秒畫面曝

▲女子將蠟筆包裝拆開後，蠟筆撒滿地。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

有些人買東西時，不曉得包裝外的照片跟是否一樣，因此會打開來確認，是不是跟圖片一樣再決定要不要買，一名女子蹲在書局內，拿起架上的蠟筆，拆開包裝後想一探究竟，結果卻整盒撒出來，散落在地上，她竟裝沒事，淡定地撿起地上的蠟筆，並開始亂塞在層架上，畫面曝光網友們氣炸。

一名網友在臉書「爆怨公社」貼上一段監視器影片，一名穿著灰色外套的女子蹲在地上挑選蠟筆，看著看著就把包裝拆開，下一秒蠟筆全撒落在地，還有幾支斷掉了，沒想到她竟然裝作沒事一樣，先將盒子放回層架裡，再一手抓起地上的蠟筆亂塞進架上，動作相當迅速，20秒鐘就搞定。

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▲網友們認為這樣的行為很沒水準。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在文中怒批，「真的很誇張，把別人東西用壞還裝沒事」，還上附上三個「怒」的表情符號，認為女子的行為真的很過分，還特地將監視器螢幕放大PO上網，讓大家看得清楚。

不少網友看到後紛紛大罵，「都斷了，賣不出去了」、「買下來看你要怎麼摔都沒關係，放回去是怎樣」、「傻眼那麼大的人還做這種事」、「尷尬了，還不去買單」、「可以報警了吧」、「這位大嬸，你好歹也撿好放整齊吧」。