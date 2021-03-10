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男師遭爆扮乩童榨女徒！須月付5千拒給罰300萬：體重超標每kg吐1萬

▲▼ 女信徒指控男老師私下擔任乩童斂財 。（圖／讀者提供）

▲高雄一所公立高中老師被控私下擔任乩童涉斂財。（圖／讀者提供）

記者黃子倩／高雄報導

高雄某公立高中老師被信徒指控私下開設宮廟「當乩童」，10多年來靠著壓榨信徒賺很大，甚至還逼女信徒供奉、簽「不對等合約」，在她執意離開此廟後，對她提出強制執行300萬本票的通知。對此，校方秘書出面表示，遭指控的男老師上課狀況一切正常，至於私下兼任廟方乩童，校方將啟動調查確認是否違反教師法。

▲▼ 高雄一間高中老師被控私底下擔任乩童斂財 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲女信徒指控「高中男老師」擔任乩童，頻以各種名目要求付錢。（圖／記者黃子倩翻攝）

謝姓女信徒受訪表示：「 我醒了（覺悟）退出後，就收到本票300萬，當初會簽這個合約是因為我之前轉職，從做了21年的前份工作離開，對未來感到徬徨，所以聽到老師可以給予協助，他說關聖帝君可以幫忙，但是要簽約，我底下兩個業務都同意，我也不敢說不好，至於那個合約就是要我每個月給5千，還要給老師年終獎金，賺比較多錢就要分紅，假如職位提升5千要變1萬，如果未來不繼續繳交，那就要付違約金300萬。」

不僅如此，謝女還指控這名老師以神明之名，要求她管理體重，假如超過70公斤，多1公斤罰款1萬，謝女表示：「我前前後後匯給老師的錢應該有900萬，光是體重（超標）就有幾萬塊」。

另外，去年肺炎肆虐，謝女還被老師指示得在規定時間內睡在神桌底下，謝女說：「神桌下桌子很小，我身體只能曲著睡，夏天很多蚊子，還被規定中間不能起來上廁所，我告訴他（老師）我真的沒有辦法，因為我有年紀了，不能上廁所害我一段時間只能包尿布。」不只如此，謝女還說有次睡著踢到插座導致燈不亮，就被罰1萬元，還被老師在群組寫下「妳把廟方的光明弄斷」等言論，讓她飽受煎熬。

▲▼ 高雄一間高中老師被控私底下擔任乩童斂財 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲遭控的男老師出面澄清，強調一切是女信徒狹怨報復。（圖／記者黃子倩攝）

最後，謝女於去年5月終於受不了選擇離開，但卻因此收到300萬的違約索款通知，她氣憤向老師提告刑事詐欺。對此，遭指控的老師也出面澄清表示：「南天宮仍在申請合法，因此信徒捐款都是出自自願。」他還強調：「謝姓女信徒很明顯是『狹怨報復』，如果大家對於南天宮存在任何問題，都歡迎到廟方找我，我可以親自說明。」

據了解，該名遭到指控的男老師在校擔任「生活科技課程專任教師」，在校已有22年教學資歷，至於媒體報導教師課後兼職或經營宮廟當乩童等，校方表示，這可能牽涉下班後私人財務部分，校方將召開教師成績考核會調查是否違反教師法，同時將對教職員宣導教師法及公務人員等規範。

▲▼ 高雄一間高中老師被控私底下擔任乩童斂財 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄某公立高中男老師被指私底下擔任乩童涉詐財。（圖／讀者提供）

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