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高雄女大生「翹腳坐分隔島」狂拍照！騎士擦身飆罵　3人現身了

▲▼高雄女大生「翹腳坐分隔島」狂拍照！騎士擦身飆罵　3人現身了。（圖／翻攝Dcard）

▲高雄2女大生闖馬路中「翹腳坐分隔島」，同學幫忙狂拍照！（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／許力方報導

有網友9日搭車行經燕巢時，發現馬路中間竟然跑來2個女生，其中一人直接坐上中央分隔島紐澤西護欄上，還有第三名女生站在路旁幫忙拍照，驚動警方到場勸離，讓她嚇得直呼「非常危險」，PO文引發網友砲轟，事後3名當事女大生出面道歉，還原當時是為了做學校攝影作業，選在早上、校門口車流量較少的地方速速解決。

目擊網友9日下午透過網路論壇Dcard發文，描述早上搭車等紅燈時，突然看到有2個長髮女生跑到中央分隔島，其中一人直接雙腳交叉坐上去，馬路對面則有另一名女生拿著攝影機幫忙拍照，綠燈一亮對向就有機車衝過來，還差點撞到2女，當下就聽到超級大的髒話聲，讓她驚訝拍照「想當網美也不是這樣當的吧」、「真的不要隨便拿生命開玩笑耶！」

4張照片引發熱議，網友痛罵「好欠罵」、「大家不要模仿」、「在拍遺照嗎」、「讓她們紅」、「限速60也是會撞死人的吧」、「太蠢了吧！傻眼」、「哪來的猴子」，好奇「這樣拍真的好看嗎？」深水派出所所長吳美智受訪時表示，當時有巡邏員警發現，立刻上前勸導，請3人離開車道；另外當時也有許多同學目睹，一度誤會是幫忙「指揮交通」，校方知情後已經聯絡系上協助宣導注意交通安全。

▲▼高雄女大生「翹腳坐分隔島」狂拍照！騎士擦身飆罵　3人現身了。（圖／翻攝Dcard）

▲目擊網友聽到騎士擦身飆罵髒話，3女大生現身道歉。（圖／翻攝Dcard）

事後沒多久，當事3名女大生出面發文道歉澄清，解釋當天因為早上有攝影課，老師提到速度的攝影技巧，出了「動與靜」的作業，聽到當下，她們立刻想到車流和人物的動靜對比，抱著「做好作業」的想法，跑到馬路取景，還特別選在早上、車流量算很少的校門口對面，想要速速解決，過程也有注意安全，一度有警察上前關心勸導。

女大生指出，拍攝過程中記憶卡爆滿，中午返校再趕回馬路上繼續拍攝，結果車流量已經變多，她們便在短時間內完成，最後3人強調「事後已有好好檢討反思，冒然決定在馬路上取景作業是我們思考不周，太衝動行事。」並沒有要推託到作業與老師的意思，造成不良觀感深感抱歉。

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