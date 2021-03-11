女大生「家門打不開」鎖匠解鎖揭恐怖真相　網狂勸：快搬走！

▲女生在外住宿，真的要好好保護自己的安全。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者林彥臣／綜合報導

女生在外住宿真的要好好保護自己！一名女大生在外租屋，返家時卻發現鑰匙孔插不進去，等到鎖匠來解鎖了之後，才發現鑰匙孔裡面已經被人灌滿了三秒膠，更讓她崩潰的是，惡作劇的人竟是住在隔壁的鄰居，理由只是覺得她「關門太大聲」！

女大生在 Dcard發文表示，「真的是會嚇尿的一天」7日晚上11點回到家，卻發現鑰匙插不進鑰匙孔，還以為是自己走錯房門，最後無奈向房東求救，由房東找來鎖匠把門敲開，一看才發現竟是鎖內被填滿了「三秒膠」！

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當女大生還在回想有沒有與人結怨時，一名男子突然走來表示，「不好意思，是我兒子做的」而理由只是因為覺得她關門太大聲。

▲女大生的門鎖，被鄰居灌滿了三秒膠。（圖／翻攝自Dcard）



但女大生急忙喊冤「我保證絕對不是我，因為我前幾天也有聽到很大聲的關門聲」。隨後男子帶著住在隔壁的兒子向她道歉，女大生一看更是心裡暗自崩潰「精神狀況不是很穩定，感覺就很異常，眼神很渙散」。

網友留言表示，「真的要趕快搬走拜託，不開玩笑」、「直接搬走 每天住的不安心也不安全」、「報警拜託，這次用三秒鐘不讓妳出門，不保證下次會用更激烈的手段」、「我也覺得快搬走，真的好恐怖！就算要扣違約金也要搬，生命安全大於金錢！」、「強烈建議妳搬走，雖然不確定是誰關門大力，但他兒子已經認定是妳，這次三秒膠，下次會做什麼沒人知道」。

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