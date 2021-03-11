40歲沒買過保險！好友吃驚「這年紀很危險」　過來人：至少買這2種

▲買保險也要懂得挑選才不會浪費錢。（示意圖／pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

台灣人大多有保險習慣，多少都會選擇一些項目來買，確保自己生病或出意外時，有急救金可以解決問題，但也有人認為，買保險不一定會用得到，每年固定支出也很可觀。一名40歲網友表示，他除了勞保、健保，自己沒有額外買保險，「40歲如果都沒有其他保險，真的很危險嗎？」

原PO在PTT表示，他前陣子和老同學吃飯敘舊，聊天過程中得知對方要繳自己、老婆、小孩一家三口的保險費，每年就要花掉近15萬，雖然夫妻兩人都有收入，「不過一年15萬對同學來說還真是不小的開銷」，他也透露自己並沒有買任何保險，「同學聽了嚇一跳，他說到了我們這個年紀都沒保險實在很危險，萬一出了什麼意外，可能沒辦法生活下去！」

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▲生病或意外無法預測，多數人會買意外險與醫療險。（示意圖／PIXABAY）



網友建議，保險不是買越多越好，但人人都有可能生病或發生意外，意外險與醫療險的保費不會很貴，至少買這2項給自己一個保障，「保意外險就好，幾百塊，其他拿去投資比較實在」、「至少買一下意外險、醫療險跟重大疾病險吧」、「只有買醫療，但最近身邊朋友的案例讓我怕爆」、「現在27歲出車禍，覺得有保險挺重要的」、「挑對保險至少在需要醫療時，不用因為沒錢還在考慮到底要不要救自己。」

此外，原PO目前已經40歲，這年紀買保險會受到比較多限制，如果本身健康條件不夠良好，很有可能會被保險公司拒保。網友指出，「醫療險最起碼要，30歲以後一堆人發福三高上身，會被拒保喔」、「醫療險在沒做檢查前趕快保，我做完手術後通通被拒保QQ」、「記得買了半年內不要體檢，保險員會教你，會變帶病投保，懂？」