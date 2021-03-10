延續金融政策救市　人行陳雨露：普惠小微貸款增30%以上

▲大陸延續支持中小微企業發展的金融政策。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國政協十三屆四次會議10日下午閉幕，中國人民銀行副行長、全國政協委員陳雨露在會前受訪表示，2021年宏觀金融政策將會保持連續性、穩定性和可持續性，廣大小微企業普遍關心的貸款延期還本付息的政策將會延續，工、農、中、建等大型商業銀行的普惠小微貸款將會增長30%以上。

在去年以來，新冠肺炎疫情持續衝擊中小微企業的背景下，陳雨露說，2020年金融管理部門累計設立了1.8兆元（人民幣，下同）的低息專項再貸款和再貼現資金，對7.3兆小微企業貸款實行了延期還本付息的政策，發放了4兆的小微企業無抵押信用貸款，對產業鏈、供應鏈上的中小微企業發放了2.3兆的應收賬款質押貸款。

▲3月10日，大陸全國政協十三屆四次會議閉幕，中國人民銀行副行長陳雨露在閉幕式前的「委員通道」接受訪問。（圖／取自CCTV）

他說，這些政策措施，一共為3200多萬戶中小企業和個體工商戶及時給予了融資的支持，融資的利率和費用率也實現了顯著下降。

展望今年，陳雨露說，在防控好金融風險的基礎上，小微企業無抵押信用貸款的占比也將會繼續上升，科創小微企業、綠色小微企業、鄉村振興戰畧當中的農村新型經營主體等符合新發展理念的中小微企業，將會得到特殊的融資支持。

他表示，當前數位普惠金融事業將會繼續快速發展，大大緩解小微企業融資當中的訊息不對稱問題，讓中小微企業插上金融科技的翅膀，在國民經濟開創新格局當中發揮更大的作用。

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