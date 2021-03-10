　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

延續金融政策救市　人行陳雨露：普惠小微貸款增30%以上

▲金融，經濟，投資，股票，財金。（圖／視覺中國）

▲大陸延續支持中小微企業發展的金融政策。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國政協十三屆四次會議10日下午閉幕，中國人民銀行副行長、全國政協委員陳雨露在會前受訪表示，2021年宏觀金融政策將會保持連續性、穩定性和可持續性，廣大小微企業普遍關心的貸款延期還本付息的政策將會延續，工、農、中、建等大型商業銀行的普惠小微貸款將會增長30%以上。

在去年以來，新冠肺炎疫情持續衝擊中小微企業的背景下，陳雨露說，2020年金融管理部門累計設立了1.8兆元（人民幣，下同）的低息專項再貸款和再貼現資金，對7.3兆小微企業貸款實行了延期還本付息的政策，發放了4兆的小微企業無抵押信用貸款，對產業鏈、供應鏈上的中小微企業發放了2.3兆的應收賬款質押貸款。

▲▼中國人民銀行副行長、大陸全國政協委員陳雨露。（圖／取自CCTV）

▲3月10日，大陸全國政協十三屆四次會議閉幕，中國人民銀行副行長陳雨露在閉幕式前的「委員通道」接受訪問。（圖／取自CCTV）

他說，這些政策措施，一共為3200多萬戶中小企業和個體工商戶及時給予了融資的支持，融資的利率和費用率也實現了顯著下降。

展望今年，陳雨露說，在防控好金融風險的基礎上，小微企業無抵押信用貸款的占比也將會繼續上升，科創小微企業、綠色小微企業、鄉村振興戰畧當中的農村新型經營主體等符合新發展理念的中小微企業，將會得到特殊的融資支持。

他表示，當前數位普惠金融事業將會繼續快速發展，大大緩解小微企業融資當中的訊息不對稱問題，讓中小微企業插上金融科技的翅膀，在國民經濟開創新格局當中發揮更大的作用。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
快訊／莊凌芸媽媽發聲了！「討厭在家沒自己空間」生前IG被起底
13歲少年剝皮分屍6歲童！藏屍15天淡定上學　陸母泣血PO長
江宏傑福原愛鬧婚變　恩愛同框巨幅廣告無預警撤了
喝牛奶是要乳牛一直懷孕？　內行曝解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

拜登處理台灣問題　包道格：模糊方式來安撫中國

A股跌光今年以來漲幅　微博搜「股市」一度查無結果

延續金融政策救市　人行陳雨露：普惠小微貸款增30%以上

59歲「台灣女孩」凌友詩獲政協頒獎　建議立國家統一法「懲罰台獨」

拚旅遊！陸「疫苗護照」上線　以色列搶先合作

港官員：林鄭月娥沒時間考慮連任　想完成本屆任務

俄羅斯駐陸大使：沒去過「台灣省」　未來願搭高鐵前往

英監管機構開罰880萬元　CGTN堅決反對：要求得到公平對待

落實「愛國者治港」　人民日報鋭評：港選舉制度非改不可！

路透社：大陸科興疫苗證實「對巴西變種病毒有效」

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

【社畜時代】老闆生日又來了 想當心頭肉就靠這一送｜EP.311

拜登處理台灣問題　包道格：模糊方式來安撫中國

A股跌光今年以來漲幅　微博搜「股市」一度查無結果

延續金融政策救市　人行陳雨露：普惠小微貸款增30%以上

59歲「台灣女孩」凌友詩獲政協頒獎　建議立國家統一法「懲罰台獨」

拚旅遊！陸「疫苗護照」上線　以色列搶先合作

港官員：林鄭月娥沒時間考慮連任　想完成本屆任務

俄羅斯駐陸大使：沒去過「台灣省」　未來願搭高鐵前往

英監管機構開罰880萬元　CGTN堅決反對：要求得到公平對待

落實「愛國者治港」　人民日報鋭評：港選舉制度非改不可！

路透社：大陸科興疫苗證實「對巴西變種病毒有效」

試穿網購褲子掉出「帶血OK繃」！　她崩潰險反胃：賣家包進來的？

拜登處理台灣問題　包道格：模糊方式來安撫中國

特斯拉暴力反彈20%！市值增近3兆　快抵銷連五天跌勢

全台大掃黑！槍擊命案頻傳警政署硬起來　823幫派分子被逮　

基隆植樹月開跑　七堵苗圃「發票換樹苗」數量有限送完為止

《華視新聞資訊台》上架CH52北市府有意見　NCC要求補件再議

4檢察長任期將屆滿　接任遴選機制啟動「公開徵選推薦」

幫派犯罪頻傳！新北警強力掃蕩黑幫　檢肅幫派分子53人到案

媽花3天編織主子「偷蛋、踹母雞」強篡寶座　網：貓占雞巢

監委兒、大學副教授涉性侵現身法庭　被害人：希望別再有女性受害

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

大陸熱門新聞

他爬陽台偷窺空姐鄰居洗澡！遭對方一腳踢下樓

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

13歲少年剝皮分屍6歲男童！藏屍15天淡定上學

三寶闖紅燈鬼探頭！　秒被撞飛「空中轉720度」老婆慘死

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

控制狂父母逼輕生　女兒遺書曝光

7人回前公司討薪！吃員餐反被要30萬

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

家中一週自燃40多次！　真相曝光超傻眼

兩岸關係緊張！　趙立堅曝真相

陸製電動車展覽中失控！　「商場內倒車」多人受傷

垃圾桶撿到鑽戒　遛狗女開箱驚呆

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

俄駐陸大使：沒到過「台灣省」願搭高鐵去

更多熱門

相關新聞

59歲「台灣女孩」凌友詩：立法懲罰台獨！

59歲「台灣女孩」凌友詩：立法懲罰台獨！

現年59歲、曾自稱「平凡台灣女孩」的大陸全國政協委員凌友詩，近日又赴北京參加政協會議，還獲頒「全國政協委員優秀履職獎」。凌友詩此次雖未上台演講，但也對台灣問題發表了看法，她表示，應該推出「國家統一法」，因為「反分裂國家法」對台獨行為並沒有相關懲罰細則，台獨勢力日益猖獗。

「要讓解放軍害怕？」　美專家：台防禦力有空窗期

「要讓解放軍害怕？」　美專家：台防禦力有空窗期

陸「疫苗護照」上線　以色列搶先合作

陸「疫苗護照」上線　以色列搶先合作

美軍示警大陸攻台　學者曝動機

美軍示警大陸攻台　學者曝動機

兩會「新型國際關係」vs白宮戰略

兩會「新型國際關係」vs白宮戰略

關鍵字：

2021兩會2021大陸兩會兩會政協陳雨露委員通道大陸中國人民銀行大陸央行

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

快訊／莊凌芸「我一直被冷凍」公司回應了

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面