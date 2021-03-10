緬甸警被迫「開槍打死人民」！抗命逃亡印度　驚喊：不想再回去

▲緬甸仰光一名示威者遭到武裝警察逮捕。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

緬甸軍政府動用維安部隊，對反政變示威者開槍掃射，一個多月以來已有超過60人喪命、1800餘人被捕。外媒消息指出，基層員警收到上級指示以實彈開槍，甚至被命令「開槍打死他們（抗議者）」，部份警察因此決定抗命，並越境逃往印度。緬甸男警塔彭（Tha Peng）更稱，自己相當害怕，「不想回去。」

據路透社獨家報導，緬甸西部坎帕特鎮（Khampat）的27歲男性一等警員塔彭於2月27日被命令用衝鋒槍朝抗議者開槍、驅散人群，但他拒絕了，沒想到，隔日一名警官竟然親自打電話問他是否要開槍，塔彭再度拒絕後便辭職。塔彭3月1日離開了坎帕特鎮，經過3個晚上的移動，才越境進入印度東北部密索藍邦（Mizoram）。

▲逃亡至印度緬甸男性警員塔彭（Tha Peng）接受路透社訪問，出示自己穿著警裝的照片佐證。（圖／路透）

塔彭9日接受路透訪問稱，自己別無選擇，他與6名同事27日都違反了某位上級的命令，因為根據警方規定，若不是使用橡膠子彈，那就只能朝抗議者的膝蓋以下部位射擊，上級卻命令警員「開槍打死他們」。

23歲的農赫列（Ngun Hlei）表示，自己是瓦城（Mandalay，又稱曼德勒）的警察，也曾收到開槍指示，但卻因為不服從命令而被訓斥與調職，最後在網路上尋求民運人士幫助，才於6日找到通往密索藍邦瓦海村（Vaphai）的道路，這次印度行總共花了他20萬緬元（約新台幣4000元）。而農赫列與塔彭都認為，警方是在緬甸軍隊的命令下行動的。

▲緬甸維安部隊發射催淚瓦斯軍，鎮壓示威群眾。（圖／路透）

報導指出，儘管有印度準軍事部隊的守衛，但印緬邊境設有自由流動制度（FMR），允許人民在沒有簽證等許可的情況下，跨越邊境的任何地方16公里，可經由約150個過境點進入印度。

來自緬甸西北部法蘭鎮（Falam）的24歲女警達爾（Dal）表示，她主要從事行政工作，包括列出遭警方拘捕的人士名單，但隨著抗議活動擴大，她收到指示「要設法抓到女性抗議者」，達爾拒絕接受，但卻擔心支持公民運動會讓自己被監禁，於是決定逃出緬甸。她與其他2位員警都說，緬甸警方內部強烈支持示威。

▲靠近緬甸邊境的印度密索藍邦昌派縣（Champhai）。（圖／路透）

塔彭說，在警局裡，約有9成的人支持抗議者，但沒有領導人來集結他們，塔彭拋下了妻子與2個女兒，年紀較小的才不過6個月大，雖然想念家人，但他害怕回到緬甸，「我不想回去。」塔彭坐在房間，遠眺著綿延至緬甸的青丘。

▲緬甸修女向警方下跪，請求他們不要傷害示威者，有2名警察也同時跪地。（圖／路透）

據一名印度官員說法，自抗議活動以來，約有100名緬甸人越過邊境進入印度，其中大多數是警察與其家屬。報導稱，就如同塔彭等人一樣，最近幾天越界的許多緬甸人，透過運動人士網絡的支持下分散在密索藍邦昌派縣（Champhai）各處。

▲緬甸官員致信印度昌派縣當局，要求遣返越境者，圖為昌派縣鳥瞰景色。（圖／路透）

緬甸法蘭鎮官員蘇敦溫（Saw Htun Win）上周曾致信昌派縣官員祖阿里（Maria C.T. Zuali），要求遣返進入印度的8名警察，「以維護鄰國雙方間的友好關係」，祖阿里證實收到此信，而路透社也看過信件副本。密索藍邦首長左蘭坦加（Zoramthanga）受訪表示，地方政府將為逃亡的緬甸人提供臨時住所與食物，但遣返事宜仍有待印度聯邦政府決定。

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